Помните, что отдыхать невероятно важно, но делать это нужно правильно.

Ваши привычки формируют саму основу того, кем вы являетесь и куда вы пойдете в жизни. В конце концов, не большие тектонические сдвиги имеют значение, а маленькие действия, которые вы делаете каждый день.

Об этом пишет HackSpirit. Ресурс назвал 6 маленьких привычек, которые мешают вам достичь успеха.

1. Вы позволяете своему окружению управлять вашим поведением

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Процесс формирования здоровых привычек заключается не столько в дисциплине или самоконтроле, сколько в том, чтобы заставить ваш мозг сотрудничать с окружающей средой. Человеческий мозг устроен так, что выбирает путь наименьшего сопротивления. Если что-то удобное, то это означает, что оно безопасно и обеспечивает ваше выживание.

С другой стороны, существует выход за пределы зоны комфорта – "Боже, как это страшно!". Ведь существует так много опасностей, на которые можно случайно наткнуться. Почему бы просто не остаться там, где вы есть, в безопасности и комфорте? Не так ли вы думаете, когда сталкиваетесь с вызовами? И решающую роль в этом выборе играет ваше окружение.

Оглянитесь вокруг. Подумайте, мотивирует ли ваше окружение вас к успеху, или наоборот, оно вас сдерживает. Скорее всего, это последнее – и в таком случае пришло время сделать некоторые изменения.

2. Вы активно ухудшаете свое самочувствие, когда вам плохо

Вы когда-нибудь слышали буддийскую историю о двух стрелах? Психолог Бет Курланд, доктор философии, подытоживает её следующим образом:

"В этой истории Будду спрашивают о реакции человека на то, что в него попала первая стрела и вторая стрела. Будда объясняет, что первая стрела представляет вещи в жизни, которые мы не можем контролировать. Эта первая стрела естественно болезненна и неизбежна. Но вторая стрела – это наша реакция на тяжелое событие, и страдания, вызванные этой второй стрелой, являются необязательными".

Очевидно, что главное здесь – не позволить второй стреле сбить вас с толку. Важно взять под контроль свою реакцию на внешние обстоятельства и сделать все возможное, чтобы вынести лучшее из плохой ситуации.

К сожалению, многие люди делают все наоборот: когда им что-то не нравится, они заказывают еду на вынос, засиживаются за телевизором или начинают с кем-то ссориться, что в итоге приводит к тому, что они чувствуют себя еще хуже.

Конечно, это не значит, что вы никогда не должны смотреть телевизор или есть фаст-фуд. Просто надо помнить, что успех – это преодоление препятствий, сохранение оптимистичного взгляда на жизнь и забота о своем психическом благополучии лучшим способом, который вы знаете.

В следующий раз, когда вам захочется подбодрить себя чем-то, что точно не поможет, подумайте еще раз.

3. Вы преследуете внешние цели

Если вы когда-то изучали психологию, то наверняка знаете, что мотивация бывает внешней и внутренней. Другими словами, вас мотивируют либо внешние вознаграждения (например, получить повышение, чтобы родители гордились вами), либо внутренний драйв (например, получить повышение, потому что вы искренне хотите стать лучшим в своем деле).

Внутренне мотивированные цели, конечно, лучше и устойчивее, но это не значит, что все внешние цели плохие. Это просто вопрос баланса.

Каждая цель, независимо от того, что она приносит, сопровождается задачами, которые вы предпочли бы пропустить. И когда наступает время выполнить эти задачи, вполне нормально мотивировать себя извне, чтобы все это сделать.

Но сама суть того, что вы делаете – будь то ваша работа, или волонтерство, или сторонняя деятельность, которую вы пытаетесь превратить в полноценный бизнес – должна быть внутренне согласована с вашими ценностями и жизненной миссией.

Если ваша повседневная жизнь вращается вокруг внешне мотивированных задач и почти не имеет внутреннего драйва, это означает, что вам нужно больше привычек, которые синхронизируются с вашим настоящим ощущением себя.

4. Вы всегда выбираете комфорт, а не вызов

Как мы уже выяснили, наш мозг настроен на поиск комфорта. Поэтому неудивительно, что все, что вам хочется делать, когда вы приходите домой с работы, – это завалиться на диван и играть в игры или смотреть Netflix.

К сожалению, эти привычки также лежат в основе всех ваших страданий и застоя. А все потому, что вы никогда не бросаете себе вызов. Вы никогда не выходите за пределы своей зоны комфорта. Вы никогда не делаете того, что заставляет вас чувствовать себя по-настоящему довольными собой.

Распространенным заблуждением является мнение, что небольшой отдых на диване зарядит вас энергией, чтобы успеть сделать больше дел перед сном. Но, как вы хорошо знаете, это редко случается. Не теряйте темп. А потом – на заслуженный отдых.

5. Вы не отдыхаете должным образом

Отдыхать невероятно важно. На самом деле, это одна из самых продуктивных вещей, которые вы можете сделать, потому что она позволяет вам перезарядиться, чтобы на следующий день вы могли работать с максимальной отдачей.

Но то, как вы отдыхаете, определяет, насколько эффективным будет этот перерыв. Смотреть телевизор или играть в видеоигру шесть часов подряд? Не слишком расслабляет.

Делать то же самое в течение часа? Хорошо. Прокручивать социальные сети в течение трех часов прямо перед сном? Не хорошо. Делать пятнадцатиминутный перерыв в скроллинге после изнурительной деятельности? Хорошо.

Все дело в балансе.

6. Вы заставляете себя быть кем-то, кем вы не являетесь

Все эти маленькие привычки, которые вы пытались и не могли внедрить в свой распорядок дня месяцами или годами подряд? Выбросьте их в мусорку.

Если что-то не работало для вас в течение длительного времени, скорее всего, это не сработает и сейчас. Не волнуйтесь, вы все равно можете достичь той же цели. Возможно, вам просто нужно переосмыслить, как вы будете ее достигать.

Допустим, вы очень хотите просыпаться в 5 утра, но сколько бы вы ни пытались достичь этого в течение последних нескольких лет, у вас все равно ничего не получается, к тому же, вы легко устаете в течение дня.

Почему вы хотите вставать так рано? Если подъем в 5 утра – это ваш способ попытаться быть более продуктивным и выкроить больше времени для себя в своем графике, есть ли другой способ достичь той же цели?

Если вы, например, "сова", могли бы вы не спать немного дольше и работать над этими задачами вечером? Или делать это во время обеденного перерыва? Или каждую субботу? Вариантов множество.

Вместо того, чтобы пытаться быть тем, кем вы не являетесь, найдите привычки, которые работают для вас. Помните: продуктивность должна служить вам, а не наоборот.

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