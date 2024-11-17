В частности эксперт советует попробовать заниматься силовыми тренировками.

Врач Вонда Райт, которая специализируется на активном старении, рассказала о трех вещах, которые она делает, чтобы оставаться здоровой, несмотря на почтенный возраст, пишет Business Insider.

Вонда Райт является дважды сертифицированным хирургом-ортопедом из Флориды. По ее словам, сохранение мощных мышц и крепких костей является главным аспектом для долгой и здоровой жизни.

В частности исследования свидетельствуют о том, что 50% людей, которые сломали бедро, никогда полностью не восстанавливают свою подвижность, а 30% людей старше 65 лет умирают в течение года.

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"Очень важно начать уделять этому внимание уже сейчас", - подчеркнула Райт.

Поэтому врач поделилась тремя советами, которых она придерживается, чтобы оставаться активной до глубокой старости.

Научитесь поднимать вес

Эксперт советует силовые тренировки, чтобы нарастить как можно больше мышц, ведь с возрастом мышечная масса теряется. Этот процесс начинается в возрасте 30-40 лет и ускоряется от 65 до 80 лет.

"Давайте нарастим как можно больше мышц, потому что благодаря этому мы проживем дольше, будем сильнее и будем иметь лучшие кости. Если нам нужно, давайте наймем кого-то. Отложим немного денег и научимся поднимать штангу", - подчеркнула она.

Соблюдайте диету с высоким содержанием белка и употребляйте много витамина D

По словам Райт, для того, чтобы нарастить мышцы, вы также должны убедиться, что едите достаточное количество белка. Врач отметила, что белок является основным компонентом костной ткани, поэтому он тоже важен для построения крепких костей.

В BI добавили, что витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме, а также имеет решающее значение для того, чтобы поддерживать плотность костной ткани.

"Большинство людей получают достаточное количество витамина D от солнечного света, но те, кто живет в холодном климате, вряд ли получают его достаточно зимой и осенью. Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, таких как жирная рыба, красное мясо и яичные желтки", - добавили в издании.

Делайте перерывы на физические упражнения, если у вас сидячая работа

Большинство из нас в течение рабочего дня проводят более 10 часов за столом, в результате чего теряется мышечная масса.

"Это один из признаков старения", - добавила Райт.

Это также связывают с ранней смертностью, ведь исследование 2024 года показало, что те, кто сидит более 11 часов в день, на 57% чаще умирают от любой причины.

Поэтому чтобы бороться с этим эксперт советует постоянно делать короткие перерывы в течение рабочего дня.

"Десять приседаний у стены или десять приседаний будто вы садитесь на стул - это очень полезно для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата", - уверяет она.

Другие советы экспертов для поддержания здоровья

Ранее эксперты рассказали, каким должен быть пульс в каждом возрасте. Известно, что средним нормальным показателем считается частота сердечных сокращений в состоянии покоя от 60 до 100 ударов в минуту.

В свою очередь диетолог назвала один овощ, который может улучшить здоровье почек. Речь идет о капусте, которая содержит много питательных веществ, делающих ее ценным продуктом для защиты этих органов.

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