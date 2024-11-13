По словам эксперта, такой овощ имеет много питательных веществ.

Если вы не имеете здоровых, функционирующих почек, то ваш организм не может работать эффективно, ведь эти органы делают существенный вклад в ваше общее самочувствие, пишет health digest.

Поэтому эксперты рассказали, как можно укрепить здоровье почек с помощью тех или иных продуктов. В частности именно капуста содержит много питательных веществ, которые делают ее ценным продуктом для защиты почек.

Отмечается, что данные о питательности, которые предоставило Министерство сельского хозяйства США, показали, что одна чашка нарезанной капусты содержит 82,1 грамма воды, 2,22 грамма клетчатки, 35 миллиграммов кальция, 151 миллиграмм калия и 16 миллиграммов натрия. Такой показатель является хорошим для пищи, которая полезна для почек.

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"Чтобы сохранить почки молодыми и здоровыми, не рекомендуется перегружать их натрием. Для пациентов с заболеваниями почек калий и белок также могут перегружать почки, поэтому капуста является отличным выбором", - рассказала зарегистрированный диетолог Яна Хенд.

По ее словам, важно обращать внимание на другие пищевые преимущества, которые предоставляет употребление капусты.

"Вареная или сырая капуста может помочь очистить почки от токсинов, поскольку она содержит много витамина С, фолиевой кислоты, витамина В6 и клетчатки", - объяснила Хэнд.

Также исследование, которое было проведено на крысах в 2022 году, доказывает утверждение диетолога. В частности, во время эксперимента крысы, которые получали капустный сок в течение 28 дней, имели лучшую защиту от дисфункции почек, вызванной свинцом. Поэтому авторы сделали вывод, что ключевой причиной положительного эффекта являются именно антиоксидантные свойства капусты.

Кроме того, в Национальном почечном фонде также советуют есть зеленую и краснокочанную капусту для поддержания здоровья этих органов.

Другие советы по здоровью

Ранее эксперты по пищевой безопасности предупредили, что использование фольги для приготовления пищи может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. По их словам, несмотря на то, что это небольшие дозы, регулярное употребление такой пищи может способствовать нейродегенеративным заболеваниям.

Также диетологи рассказали о высокобелковой закуске, которая может быть полезной для здоровья мозга. Речь идет именно о консервированных сардинах с цельнозерновыми крекерами.

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