Доктора рассказали, каким образом пульс может сигнализировать о проблемах со здоровьем или об из отсутствии.

Все мы периодически замечаем за собой, что в моменте страха, стресса или каких-либо физических нагрузок наше сердце начинает сильно колотиться в груди, а кровь в венах — пульсировать чаще. Однако мало кто следит за пульсом в состоянии покоя, хотя, по данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), это жизненно важный показатель. Он может рассказать и об общем состоянии вашего здоровья, и, в частности, о состоянии сердца.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя не является универсальным показателем. Помимо возраста, такие факторы, как стресс, гормоны, тревожность, прием лекарств и физическая активность, влияют на то, какой показатель можно считать здоровым для вас, пишет Fortune.

В среднем, считается нормальной частота сердечных сокращений в состоянии покоя от 60 до 100 ударов в минуту.

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Новорожденные (от рождения до 4 недель): от 100 до 205 ударов в минуту.

Младенцы (от 4 недель до 1 года): от 100 до 180 ударов в минуту.

Малыши (от 1 до 3 лет): от 98 до 140 ударов в минуту.

Дошкольники (от 3 до 5 лет): от 80 до 120 ударов в минуту.

Школьный возраст (от 5 до 12 лет): от 75 до 118 ударов в минуту.

Подростки (от 13 до 18 лет): от 60 до 100 ударов в минуту.

Взрослые (старше 18 лет): от 60 до 100 ударов в минуту.

У спортсменов или очень активных людей частота сердечных сокращений в состоянии покоя может достигать 40 ударов в минуту; олимпийский чемпион Майкл Фелпс на пике своей карьеры пловца, как известно, поддерживал частоту 38 ударов в минуту в состоянии покоя.

Чем больше сердцу приходится работать, чтобы перекачивать кровь по всему телу, пока вы не напрягаетесь, тем выше пульс в состоянии покоя. Именно поэтому более низкий пульс в состоянии покоя свидетельствует о более здоровой и эффективной работе мышц. Исследования демонстрируют, что более высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с большей массой тела, более высоким кровяным давлением и более низкой физической подготовкой. Кроме того, ученые связывают снижение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя и продолжительность жизни.

Доктор Джозеф Эбингер, директор отделения коронарной интенсивной терапии в Институте сердца Смидта заявляет, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с уровнем сердечно-сосудистой подготовки человека.

"Чем больше физических упражнений и регулярных сердечно-сосудистых нагрузок, тем ниже будет частота сердечных сокращений в состоянии покоя", - отмечает он.

Как проверить свой пульс

Самое главное — это использовать два собственных пальца и таймер, а не высокотехнологичные гаджеты. Лучшими местами для определения пульса являются запястья, боковые поверхности шеи, верхние части стопы, внутренние стороны локтя.

Сообщается, что полезно проверять его именно утром, после крепкого сна, но до того, как вы встанете с постели.

Найдите артерию на внутренней стороне запястья любой руки. Слегка надавите указательным и средним пальцами на артерию. Вы должны ощущать каждый удар пальцев.

Посчитайте количество ударов за 60 секунд

Что делать, если пульс в состоянии покоя слишком высокий или низкий?

Пульс в состоянии покоя может предупредить вас о наличии основной проблемы со здоровьем, о которой вы, возможно, даже не подозреваете.

"Я говорю людям, что если частота сердечных сокращений в состоянии покоя регулярно превышает 100, то это повод обратиться за медицинской помощью", - добавляет Эбингер.

Кроме того, это касается и тех людей, которые чувствуют, что их сердце бьется сильнее или сердечный ритм у них и вовсе — нерегулярный.

Пульс свыше 100 ударов в минуту — тахикардия, что возникает по разным причинам, включая обезвоживание, чрезмерное употребление кофеина, курение или стресс. Среди возможных симптомов - усталость, тошнота, потливость и головокружение.

Брадикардия, с другой стороны, возникает, когда частота сердечных сокращений падает ниже 60 ударов в минуту. Ее могут вызвать такие состояния, как обструктивное апноэ во сне и химический дисбаланс в крови.

Однако эксперты сообщают, что пожилые люди более склонны к этой форме аритмии, но нет ничего ненормального в том, что частота сердечных сокращений падает ниже 60 ударов в минуту, когда вы находитесь в глубоком сне.

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