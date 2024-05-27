Тренировка разработана таким образом, чтобы быть доступной даже для тех, кто не занимался спортом годами.

Потеря жира в области живота может быть настоящей проблемой, особенно после определенного возраста. Но новая программа тренировок обещает эффективные результаты с минимальными затратами времени. Об этом пишет Express.

Отмечается, что эта удобная для начинающих тренировка требует всего 10 минут каждое утро и разработана таким образом, чтобы быть доступной даже для тех, кто не занимался спортом годами.

Шивон, эксперт по менопаузе, поделилась в соцсети тренировкой стоя, которая мало нагружает, но направлена на мышцы живота. На видео она поочередно прижимала колени к телу стоя.

"Женщины определенного возраста, сгладьте живот с помощью этой быстрой процедуры, которую вы можете выполнять дома. Все, что вам нужно, это 10 минут каждое утро. Эта тренировка для начинающих великолепна, даже если вы не занимались спортом годами!" - подписала ролик тренер.

При этом издание отмечает, что эксперты рекомендуют женщинам, которые хотят избавиться от жира на животе, употреблять продукты, богатые питательными веществами, которые поддерживают гормональный баланс, такие как листовая зелень, нежирные белки и цельные зерна для целостного подхода к потере веса.

Последние новости диетологии

Диетолог назвал лучшие виды чая для потери веса. По словам Лорен Манакер, это зеленый чай, черный чай, чай улун, мятный чай, имбирный чай, чай из гибискуса и чай ройбуш.

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