В Барселоне пенсионерку оштрафовали за то, что она якобы разгонялась на дороге до 300 километров в час.
Об этом пишет noticia.ru.
Радар зафиксировал нарушение скоростного режима в том месте, где максимально допустимая скорость установлена на уровне 60 километров в час. Пенсионерка на Audi Q2 якобы разогналась до 298 километров.
Она оплатила штраф в размере 600 евро, но рассказала об этом случае журналистам. По её словам, она никак не могла двигаться с такой скоростью.
Читайте такжеИндиец 11 дней провел в "самоизоляции" на дереве (фото)«Фернандо Алонсо (двукратный чемпион мира серии Формула-1 - ред.) мог бы, но я - нет», - сказала она.
После освещения ситуации в СМИ, власти Барселоны признали техническую неисправность радара и аннулировали штраф.
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