Россияне наваривали на башню секцию сетчатого забора якобы для защиты от боеприпасов типа FGM-148 Javelin.

Украинские защитники уничтожили один из самых современных российских танков Т-90 "Прорыв". Техника врага подбита в районе Кузеновка на Сватовском направлении с помощью противотанковых Javelin, уточнили в Сухопутных войсках.

"Уничтожен один и поврежден один "аналоговнет" Т-90 "Прорыв", - говорится в сообщении ВСУ.

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Танк "Прорыв" на войне в Украине - что известно

Во время вторжения в Украину впервые были замечены танки Т-90М в конце апреля на Харьковском направлении, а затем - в начале июля на Запорожском.

Русские в Украине наваривали на башню секцию сетчатого забора (так называемый "Мангал" якобы для защиты от боеприпасов типа FGM-148 Javelin, которые поражают бронетехнику в верхнее полушарие).

Во время сентябрьского контрнаступления ВСУ в Харьковской области был захвачен Т-90М "Прорыв" в работоспособном состоянии с комплексом "Накидка". Вероятно, машину покинули российские танкисты "Кантемировской дивизии".

В декабре 2022 года украинские военные уничтожили еще один Т-90М "Прорыв" - танк потерял ход из-за разрыва гусеницы (вероятно, в результате подрыва на мине) и был покинут экипажем. Ночью он был добит сброшенными с БПЛА R18 противотанковыми гранатами РКГ-3.

Т-90 - характеристики российского танка

Т-90М - новейшая модификация Т-90, работа над которой была начата по инициативе УКБТМ в 2004 году по теме ОКР "Прорыв".

Основными особенностями модернизации танка стали замена старой башни на новый боевой модуль, который оснащается усовершенствованной СУО "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, новый автомат заряжания и модернизированная пушка 2А46М-5, а также дистанционно управляемая зенитная установка "УДП Т05БВ-1".

В 2017-2019 годах Минобороны России заключило три контракта на поставку танков Т-90М суммарным объемом более 160 машин. В начале 2021 года началось серийное производство и поставка танков Т-90М.

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