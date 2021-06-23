По мнению суда такими действиями хулиган нанес ущерб деловой репутации и имиджу Национальной полиции Украины

Хулигана из Белой Церкви, который пописал на патрульное авто, оштрафовали на 17 тысяч гривень.

Текст решения Белоцерковского горрайонного суда обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

В решении изложена суть дела, согласно которому 14 апреля 2021 года, около 2:40, обвиняемый, находясь в г. Белая Церковь Киевской области, "пренебрегая существующим в обществе правилам поведения, морали и добросовестности, понимая противоправность своих действий и общественно-опасных последствий, подошел к служебному транспортному средства Национальной полиции Украины и, действуя с исключительным цинизмом, демонстративно показал пренебрежение нормами нравственности - публично обнажил свои половые органы, и начал справлять потребности на указанный автомобиль, в результате чего нанес вред деловой репутации и имиджу Национальной полиции Украины".

Читайте такжеВ Киеве водитель закрыл госномер мотоцикла женским бельем и получил штраф (фото)

Дальше там говорится, что хулиган обвиняется по 1 ст. 296 УК Украины, а именно: грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождалось исключительным цинизмом, и что он признал свою вину и заключил сделку со следствием о признании вины.

Учитывая это обстоятельство, суд признал хулигана виновным и назначил согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривень.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк