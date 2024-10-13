В список попали как короткошерстные пушистики так и те, кого придется тщательно вычесывать.

В современном мире существует множество пород котов. Кто-то подбирает пушистиков с улицы, кто-то ищет редкую породу, чтобы провести рядом годы. Некоторые же подбирают любимца по масти.

Популярностью пользуются и белые пушистики. Издание Daily Paws составило список из 15 пород для тех, кто ищет себе такого котика. Здесь вы найдете и идеально белых котов, и тех, чей окрас является смешанным.

Бенгальская кошка

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Бенгальские кошки – гибрид между домашними кошками и азиатским леопардом. Они имеют красивые, похожие на леопардовые пятна, мраморные отметины. Бенгальская рысь – это разновидность породы, которая имеет кремово-белый окрас со светлыми и темными отметинами. Это одна из самых крупных пород кошек и, как правило, они очень активны и игривы. Поэтому наличие большого пространства для их проживания является обязательным условием.

Бирма

Бирманские кошки – очень социальные и игривые пушистики. Они имеют красивую шелковистую шерсть средней длины, достигают среднего или крупного размера. Окрас этой породы часто белый или кремовый, к тому же пушистики отличаются яркими голубыми, выразительными глазами.

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные коты известны своими круглыми мордочками и пушистой, густой шерстью, что делает их очень популярными. Они бывают серого, белого, черного, кремового и оранжевого окрасов. Густая шерсть требует определенного ухода, поскольку сами кошки достаточно сдержанны. С другой стороны, они очень ласковые, что делает их отличными компаньонами.

Египетская мау

Египетские мау, известные прежде всего как серебристо-белая порода, обычно имеют белый окрас с темными полосками и пятнами. У них короткая шерсть и они выглядят мускулистыми – египетским кошкам мау нужна среда, в которой будет достаточно места для развлечений и физической активности.

Гималайская кошка

Эти милые, ласковые котики любят спокойную и тихую среду. Гималайские коты, как правило, имеют светлый окрас (часто белый) с более темной шерстью на мордочке и хвосте. Они напоминают персидских кошек с большой круглой головой, короткими ушами и коротким носом. Примечательно, что их глаза бывают только голубого цвета.

Рэгдол

Эта кошка среднего размера, как правило, имеет шелковистую шерсть средней длины и белого, серого или кремового цвета. Рэгдолы – ласковые, умные и игривые коты, они любят полежать на коленях хозяина или прижаться к кровати.

Японский бобтейл

Эта игривая, очень социальная, но немного шаловливая порода кошек любит играть в "апорт" и живет в среднем от 15 до 18 лет. Небольшие по размеру, японские бобтейлы редко весят больше десяти килограммов и имеют разнообразные окрасы и узоры – в частности, белый и кремовый с интересными отметинами. Это одна из древнейших пород кошек, и считается, что они приносят удачу и процветание.

Норвежская лесная кошка

Эти ласковые великаны могут весить до 16 килограммов, любят прыгать и исследовать окружающую среду. Норвежские лесные кошки обычно очень дружелюбны и общительны со своими хозяевами, но не столь дружелюбны к гостям. Этим пушистикам не обязательно уделять много внимания, поскольку они довольствуются тем, что развлекаются и просто находятся в одной комнате с хозяевами и другими домашними любимцами. Вы можете найти их в разных цветах, включая белый, оранжевый и в оттенках серого и черного.

Персидская кошка

Эти длинношерстные кошки имеют очаровательные круглые мордочки. Они обычно дружелюбны, а их любимые развлечения включают солнечные ванны в течение дня. Эти пушистики имеют долгую историю общения с людьми и, как говорят, были завезены в Италию из Ирана около 1620 года. Персидские коты бывают разных цветов, включая белый, серый, оранжевый и коричневый.

Корниш рекс

Корниш рекс известен своей характерной внешностью: это котики с большими глазами, летучими ушами и кудрявой короткой шерстью. Они всю жизнь будут вести себя как игривые котята, любят лазить и бегать, а также стремятся держаться поближе к своим хозяевам. Они бывают разных цветов, включая белый, черный, оранжевый, коричневый и серый, и часто имеют разнообразные узоры и пометки.

Экзотическая короткошерстная

Эти уникальные на вид кошки имеют тот же тип телосложения и характер, что и персидские, но не имеют длинной шерсти, а следовательно, требуют меньших затрат на содержание. Экзотическая короткошерстная имеет красивую, густую шерсть белого, черного, оранжевого или кремового окраса. Их милый характер и дружелюбие делают этих котиков прекрасной породой для адопции.

Ориентальная короткошерстная

Эта элегантная, самобытная кошка имеет гладкое тело, большие уши и миндалевидные глаза. Вы можете найти их во многих цветах, включая оттенки коричневого, кремового, рыжего и белого, с разнообразными узорами и пятнами.

Турецкая ангора

Турецкая ангора – еще одна кошка с богатой историей как домашнее животное-компаньон, которую, как говорят, одомашнили еще в 17 веке в турецком регионе Анкара. Их длинная шерсть требует тщательного ухода, и они имеют склонность к линьке. Но пусть их шерсть не отталкивает вас – турецкие ангорские коты игривые, ласковые и преданные. Они бывают белого, черного и рыжего окраса, с различными оттенками и узорами.

Турецкий ван

Эта красивая кошка известна своим великолепным белым телом и более темными отметинами на голове и пушистом хвосте. Турецкие кошки очень милые и ласковые, им интересно, чем занимаются их хозяева, и они всегда готовы прижаться к коленям хозяина, чтобы вздремнуть. Вы можете найти турецких ванов в нескольких окрасах, от рыже-белого до черно-голубого, а также в лоскутном сочетании нескольких цветов.

Сиамская кошка

Сиамская кошка имеет одну из самых уникальных репутаций среди всех пород кошек и известна своей невероятной интеллигентностью и разговорчивостью. Это активные коты, которые любят играть с людьми и другими домашними животными, так же как и свернуться калачиком на коленях или кровати хозяина.

Породы кошек, которые приносят удачу

Мы рассказывали о 5 породах кошек, которые приносят удачу. Среди них – абиссинская порода. Эти пушистики бывают разных оттенков, но большинство любителей кошек знают ее по фирменному рыжевато-коричневому окрасу, очень похожему на лисий.

Также советуем обратить внимание на породу Корат. Эта кошка родом из Таиланда, и это одна из немногих пород с полностью серым окрасом шерсти. Кошки Корат отличаются гладкой серой шерстью, головой в форме сердца и большими зелеными или янтарно-зелеными глазами.

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