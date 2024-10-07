Если вы давно искали пушистый "талисман удачи", то ознакомьтесь с этими породами.

Глупые слухи о том, что черные кошки приносят несчастье, ходят уже много веков. Эти слухи - всего лишь миф, ведь каждый любитель этих пушистиков скажет, что черные кошки - это нечто невероятное.

Издание Cattitude Daily выяснило у опытного исследователя кошачьих и писателя Моди Рамоса, какие породы кошек приносят удачу.

Японский бобтейл

Хвост японского бобтейла - это естественная генетическая мутация, и двух одинаковых хвостов не бывает. Однако ни у одной настоящей кошки породы японский бобтейл никогда не будет укороченного хвоста длиной более трех дюймов. Кошки породы японский бобтейл обычно небольшого размера, их вес составляет около 6 фунтов (около 3 кг) для самок и немного больше для самцов. Эти маленькие "талисманы удачи" известны своим "вокалом" и любовью к воде.

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Корат

Эта кошка родом из Таиланда, и это одна из немногих пород с полностью серым окрасом шерсти. Эта порода считается настолько редкой, что даже увидеть такую кошку в Таиланде - большая удача. Кошки Корат отличаются гладкой серой шерстью, головой в форме сердца и большими зелеными или янтарно-зелеными глазами. Считается, что эти счастливые кошки столь же ласковы, сколь и красивы. Корат находятся в близком родстве с сиамской породой, но эти милые счастливчики не так разговорчивы, как их сиамские родственники.

Сиамская кошка

Эти балерины кошачьего мира столь же элегантны, сколь и разговорчивы. Их обожают по всему миру, эти красавицы давно известны как порода счастливых кошек. Сиамцы привлекают к себе внимание и любят быть рядом с человеком, поэтому ходят слухи, что эта порода приносит процветание. Согласно древним легендам, сиамцы у древних народов отпугивали злых духов. Эти кошки, приносящие удачу, были любимы королевскими особами.

Русская голубая

Русская голубая имеет богатую историю. Много веков назад эти древние кошки высоко ценились за их природные способности исцелять людей и отгонять злых духов. Русские голубые кошки часто считались символом удачи, и многих из них держали во дворцах, чтобы обезопасить дворян от негативной энергии. Этими кошками так восхищались, что русских голубых можно было встретить даже в детских комнатах членов королевской семьи. Их прозвали "счастливыми целителями", их способности высоко ценили все дворяне царской России.

Абиссинская

Абиссинская порода кошек - не только одна из самых красивых, но и по-своему счастливая. Абиссинцы бывают разных оттенков, но большинство любителей кошек знают ее по фирменному рыжевато-коричневому окрасу, очень похожему на лисий. Эта древняя порода кошек была любима древнеегипетским народом, и поэтому считается, что они обладают удачей, которую охотно дарят своим хозяевам.

Ранее УНИАН писал, почему кошки кусают своих хозяев.

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