Под горячую руку юных мошенников попал автомат, в котором нужно руками поймать бумажные деньги.

В Хмельницком ребята показали, как легко "обмануть" денежный автомат.

Видео опубликовал Telegram-канал Вартові Еспресо.

На записи видно, что один из них засунул в автомат, в котором нужно руками поймать бумажные деньги, липучку для мух. Когда тот подбросил банкноты, они моментально прилипли к ленте.

Но смогли ли ребята потом достать липучку с деньгами из автомата – остается загадкой. Тем более, что отодрать гривны от клея тоже задача не из простых.

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Напомним, в Одесской области мужчина сумел десятки раз пополнить счет через терминал с помощью одной купюры в 200 гривень. Для этого он сконструировал специальное устройство.

"На счету 29-летнего мужчины - 44 факта уголовных правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб на сумму около 50 тысяч гривень", - отметили правоохранители.

Злоумышленника вычислила киберполиция и следователи. Они установили, что с мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двухсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство.

Следователи уже сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет

Автор: Денис Прядко