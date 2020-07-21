Одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой, изготовив спецустройство

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве.

На Одесщине мужчина сумел десятки раз пополнить счет через терминал с помощью одной купюры в 200 гривень. Для этого он сконструировал специальное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На счету 29-летнего мужчины - 44 факта уголовных правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб на сумму около 50 тысяч гривень", - отмечают правоохранители.

Злоумышленника разоблачили киберполиция и следователи. Они установили, что с мая прошлого года подозреваемый при помощи разрезанной 200-гривневой купюры, нити и клейкой ленты изготовил специальное устройство.

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"С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек переводил на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные", - говорится в сообщении.

"Следователи уже сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, полиция разоблачила одессита, который обманул банк более чем на миллион гривень.

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