Охрана не пустила в сессионный зал народного депутата Алексея Гончаренко с QR-кодом, где зашифрованы слова, ранее сказанные президентом Владимиром Зеленским, - "Идите в с...у".
Как передает корреспондент УНИАН, охрана сказала, что не пустит народного избранника с этим лозунгом в зал.
Когда переходишь по QR-коду, открывается ссылка на видео Гончаренко с посланием главе государства, где, в частности, приведены и слова самого Зеленского, сказанные, когда он еще не был президентом: "Идите в с...у".
После некоторой словесной перепалки с Управлением государственной охраны в парламенте Гончаренко решил оставить в кулуарах QR-код, чтобы зайти в сессионный зал.
Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" почти в полном составе пришли в белых футболках с надписью "За президента, против олигархов".
Также в сессионный зал зашли участники войны на Донбассе с российскими оккупантами. По информации в кулуарах, в сессионном зале будет проходить их награждение за боевые заслуги.
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