По QR-коду открывается ссылка на видео нардепа, где приведены и слова самого Зеленского, сказанные, когда он еще не был президентом: "Идите в с ... у".

Охрана не пустила в сессионный зал народного депутата Алексея Гончаренко с QR-кодом, где зашифрованы слова, ранее сказанные президентом Владимиром Зеленским, - "Идите в с...у".

Как передает корреспондент УНИАН, охрана сказала, что не пустит народного избранника с этим лозунгом в зал.

Когда переходишь по QR-коду, открывается ссылка на видео Гончаренко с посланием главе государства, где, в частности, приведены и слова самого Зеленского, сказанные, когда он еще не был президентом: "Идите в с...у".

После некоторой словесной перепалки с Управлением государственной охраны в парламенте Гончаренко решил оставить в кулуарах QR-код, чтобы зайти в сессионный зал.

Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" почти в полном составе пришли в белых футболках с надписью "За президента, против олигархов".

Также в сессионный зал зашли участники войны на Донбассе с российскими оккупантами. По информации в кулуарах, в сессионном зале будет проходить их награждение за боевые заслуги.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Надя Пришляк