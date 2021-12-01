Таким способом монобольшенство публично поддержало Владимира Зеленского, который сегодня выступает в парламенте.

Народные депутаты фракции "Слуга народа" пришли в Верховную Раду в футболках с надписью "За президента, против олигархов". Таким способом монобольшенство публично поддержало Владимира Зеленского, который сегодня выступает в парламенте.

Об этом сообщает УНИАН.

Футболку "за президента, против олигархов" примерили Даниил Гетманцем, Николай Тищенко и другие "слуги".

Ранее фракция организовала голосование, чтобы подобрать размер футболки для каждого депутата.

Напомним, что 1 декабря глава государства выступит с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием "представителей России" попытки государственного переворота в Украине. СБУ сейчас расследует это дело.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

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Автор: Марта Гичко