Далеко не каждый сможет уложиться в отведенное время.

Головоломки часто заставляют вас сомневаться во всем, что вы видите. Такие задания не только тренируют вашу внимательность к деталям, но и учат мыслить нестандартно.

УНИАН подготовил новую задачку для своих читателей, которая протестирует ваши способности. Ниже вы увидите изображение с лисами, собравшимися в лесу. Где-то неподалеку спрятались две белки, и вам необходимо их отыскать.

Казалось бы, все просто. Не так ли? Но усложняет задачу ограничение по времени. Ответ нужно дать всего за 8 секунд.

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Готовы проверить себя? Время пошло.

8 секунд истекло. Вы готовы предоставить свой ответ? Если вам удалось отыскать двух белок посреди лисиц, вы настоящий гений. Вашему острому зрению можно только позавидовать.

Если же вы не справились с этой задачей, это не повод расстраиваться. УНИАН подскажет вам правильный ответ.

Чтобы отыскать первую белку, вам нужно обратить внимание на дерево в верхней правой части изображения. Рыженькая спряталась среди листьев.

Вторая белка замаскировалась среди лисиц. Обратите внимание на левый нижний край изображения. За одной из лисиц и сидит пушистая белка.

Головоломки УНИАН

Для тех, кто любит искать животных среди других животных, мы можем предложить несколько интересных заданий. К примеру, попробуйте найти антилопу среди коз. У вас будет всего 6 секунд, чтобы дать ответ.

Или же можете попробовать найти собаку среди котов. Песик спрятался очень хорошо, и на его поиски вы можете потратить всего 7 секунд.

Если же вы любите более математические задачки, как насчет головоломки со спичками? Вы увидите перед собой равенство, и вам нужно переложить всего одну спичку таким образом, чтобы оно стало верным.

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