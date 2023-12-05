Вам придется быть очень внимательными.

Фотоиллюзии прекрасно помогают скоротать время и потренировать свое зрение в игровом формате. Сегодня предлагаем вам проверить, насколько вы внимательны.

Перед вами фотография уютного домика и двора, усеянного красивыми красными цветами. Среди этого сказочного пейзажа только очень наблюдательные люди могут найти курицу. Более сложной эту задачку делает то, что на поиск дается не более 11 секунд.

Настройтесь на поиск, установите таймер и начинайте!

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Не расстраивайтесь, если у вас нет времени найти курицу так быстро. Вы можете воспользоваться небольшой подсказкой.

Подсказка: птица спряталась среди ярких цветов, именно поэтому ее так трудно отыскать. Ниже мы обозначим ее местонахождение.

Где же прячется курица?

Курицу можно заметить в левой части фотографии, она очень хорошо спряталась среди красных цветов у входа в домик.

Другие фотоиллюзии для читателей УНИАН:

Ранее мы предлагали вам отыскать на фотографии за 12 секунд двух красивых кошек. Эта головоломка под силу лишь самым внимательным людям.

Также попробуйте найти на фотографии с птицами одного голубя, который спрятался среди остальных. Наблюдательные люди сделают это менее чем за 5 секунд.

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