Старайтесь максимально быстро "просканировать" изображение.

Если хотите проверить себя на наличие уникальных способностей - чрезвычайной внимательности, очень острого зрения, - разыщите голубя среди других птичек за считанные секунды.

Только единицы поймут, где находился голубь на изображении-головоломке за 5 секунд. Это удивительно сложная задача, поскольку нужно быстро "просканировать" очень много довольно мелких объектов. Будьте готовы к тому, что придется максимально быстро "фильтровать" информацию.

Если приняли вызов - засекайте время и ищите голубя.

Видео дня

Есть большая вероятность того, что за указанное время вы не справитесь с задачей. Попробуйте выдохнуть после неудачной попытки, сделать глубокий вдох и снова взяться за работу.

Увеличение масштаба рисунка может сильно вам помочь - не пренебрегайте такой возможностью во время очередного "подхода" к головоломке.

А сейчас мы покажем вам, где на картинке среди остальных птиц был голубь.

Такая сложная оптическая иллюзия уже опубликована

Размещено изображение, на котором видно очень много батонов, и где-то среди них есть круассан.

Отмечалось, что за 7 секунд разыскать круассан среди батонов почти никому не удается. Попробуйте это сделать, и, если вам это удастся, то можете считать себя уникальной личностью.

Вас также могут заинтересовать новости: