Она поразит вас своей красотой.

Фотоиллюзии уже давно покорили многих пользователей сети. Все потому, что они помогают весело и полезно провести свободное время.

УНИАН подготовил новую оптическую иллюзию для настоящих ценителей таких головоломок. Фотограф поймал в кадр маленькую белочку, которая стоит в ярких цветах. Вы должны всего за 8 секунд найти на этом кадре маленькую бабочку.

Уверены в своих силах? Тогда включайте таймер и начинайте искать!

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Ответ на эту иллюзию будет опубликован чуть ниже. Не сдавайтесь, даже если не можете отыскать бабочку за 8 секунд.

Можете воспользоваться подсказкой: искать стоит на переднем плане снимка.

Правильный ответ на головоломку:

Бабочка спряталась прямо на хвосте у белочки, в нижней правой части фотографии. Его было трудно найти из-за зеленого цвета - он просто сливается с травой на поле.

Другие интересные оптические иллюзии:

Ранее УНИАН публиковал красивое фото с кабанами в лесу, среди которого мастерски спряталась от человеческих глаз сова. На поиск птицы дается всего девять секунд.

Проверить свою внимательность к деталям можно и с помощью другого фото. Попробуйте найти кошку на изображении из хлева, где ваше внимание будут отвлекать коровы, сено и работник.

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