Перед тем, как приступить к выполнению задания, не забудьте включить секундомер.

Возможно, вы относитесь к 1% людей, которые наделены исключительной внимательностью, сообразительностью да еще и орлиным зрением, и об этом не знаете. Чтобы проверить себя на такие экстраординарные способности, попробуйте справиться с запутанной оптической иллюзией.

На картинке нужно разыскать за 12 секунд двух хитрых котов. Стоит отметить, что 99% людей с этой оптической иллюзией не смогут справиться вовремя, поэтому не стоит рассчитывать на то, что все сразу удастся.

Когда будете готовы к поискам - включите отсчет времени, например, можно воспользоваться секундомером на телефоне.

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Не забывайте, что коты именно хитрые. Возможно, это слово - подсказка.

Если время уже прошло, а животных вы так и не нашли, можете себе помочь - сделайте изображение немного больше.

Кроме того, проанализируйте, что вы могли сделать не так, - возможно, потратили слишком много времени на разглядывание какого-то объекта, и больше не наступайте на те же грабли.

А теперь мы покажем, где же на картинке на самом деле находились хитрые хвостатые.

Вот какая сногсшибательная головоломка уже размещена в сети

В лесу среди веток и пеньков нужно разыскать собаку. Задача очень непростая, поскольку животное может находиться в неожиданном месте.

Стоит отметить, что только 2% сообразительных людей смогут найти собаку на картинке-головоломке вовремя - за 9 секунд.

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