'Канарейка в угольной шахте': метеорологи рассказали о больших проблемах с пресной водой

Исследование метеорологического агентства ООН показало, что прошлый год стал самым засушливым для многих рек мира, но это еще не предел.

Глобальное изменение климата привело к снижению наполнения природных водоемов пресной водой, поступающей из ледников. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что проблемы с доступом к пресной воде могут ухудшиться.

Как пишет Newsweek, ВМО в своем новом отчете обращает внимание на крайне тревожные признаки изменения климата. Они свидетельствуют о том, что ледники, из которых поступает вода в реки многих стран, потеряли значительную часть своей массы и такие высокие потери фиксируются впервые за последние полвека. Таким образом, сокращение объемов льда грозит тем, что миллионы людей будут иметь проблемы с доступом к воде.

"В комплексном отчете "Состояние мировых водных ресурсов 2023" рассматриваются различные водные объекты, включая реки, озера, водохранилища, грунтовые воды и ледники, а также испарение воды с земли и растений", - сказано в статье.

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По данным ВМО, ежегодно около 3,6 млрд человек, как минимум, в течение месяца, сталкиваются с проблемами из-за ограниченного доступа к водным ресурсам. Согласно прогнозам ученых, уже к 2050 году эта цифра возрастет до 5 млрд человек. При этом отмечается, что около 70% всей пресной воды, поступающей из гидрологических систем, идет на нужды сельского хозяйства.

"Вода - это канарейка в угольной шахте изменения климата", - сказала генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

По мнению Сауло, из-за повышения температуры окружающей среды гидрологический цикл стал "более неустойчивым и непредсказуемым", что приводит к экстремальным засухам и наводнениям. Подобные природные катаклизмы, в свою очередь, приводят к гибели людей, наносят большой ущерб экосистемам и экономике.

Как отметил директор по гидрологии, водным ресурсам и криосфере ВМО Стефан Уленбрук, впервые за 33 года страдает от засухи такая большая территория Земли. В частности, значительная засуха коснулась юга США, Центральной Америки, Аргентины, Бразилии, Перу и Уругвая.

"В Амазонке и озере Титикака, расположенном на границе Перу и Боливии, зафиксированы самые низкие уровни воды за всю историю наблюдений. Кроме того, бассейн реки Миссисипи подвергся таким же суровым условиям", - говорится в докладе ВМО.

Исследование показало, что 2023 год стал самым засушливым и наиболее пагубно сказался на наполнении рек за более чем 30 лет. Несмотря на то, что итогов за 2024 год еще нет, Уленбрук считает, что невероятно жаркое лето привело к сохранению низкого уровня речного стока, из-за чего вырос дефицит воды во многих регионах мира. Последствия низкого уровня стока уже сказались на речной навигации в Бразилии, усилили продовольственный кризис в Зимбабве и других частях юга Африки.

Изменения климата в мире

Как сообщал УНИАН, из-за изменения климата ленивцы в Центральной и Южной Америке, известные одновременно своим очарованием и медлительностью, оказались на грани вымирания. Исследователи обнаружили, что медленный метаболизм животных и их ограниченная способность регулировать температуру собственного тела ставят под угрозу их существование в мире. В частности это касается популяций, которые живут в высокогорных регионах.

По словам исследователя Ребекки Клифф, в районах, где они когда-то были многочисленными, их популяции полностью исчезли за последнее десятилетие.

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