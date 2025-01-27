Один из пассажиров случайно снял на видео, как молния бьет в его самолет.

В аэропорту Бразилии произошло ЧП: в один из самолетов British Airways, который готовили к посадке пассажиров, ударила молния. Об этом сообщает foxweather.

По данным издания, инцидент произошел в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на юге Бразилии. Там как раз разразилась гроза, из-за которой пришлось приостановить полеты.

"Когда мы смотрели в окно, было ясно, что молния бьет рядом с аэродромом, поэтому я пошел, чтобы сделать несколько кадров, думая, что было бы хорошо, если бы наш самолет попал в кадр. Мне повезло, и удар произошел прямо передо мной!" - рассказала автор видео Бернхард Уорр.

На видео Уорра видно, как молния ударила в самолет перед посадкой.

По данным Национальной метеорологической службы, в коммерческие самолеты, такие как тот, что на видео, молния попадает в среднем один или два раза в год.

Как пишет издание, самолеты спроектированы и построены так, чтобы выдерживать удары молнии. Однако после удара молнии самолеты отправляют на обязательную проверку, что может задержать вылет.

В Перу молния убила игрока на футбольном поле

В ноябре прошлого года в Перу произошла трагедия во время футбольного матча. В одного из игроков ударила молния, когда спортсмены уходили с поля. Тогда на месте погиб защитник и еще несколько игроков получили травмы. Среди пострадавших - 40-летний мужчина, который получил серьезные ожоги из-за практически прямого попадания молнии.

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