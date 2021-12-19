Святой Николай оказался бы сразу после бизнесмена Александра Ярославского, состояние которого Forbes оценил в 820 миллионов долларов.

Аналитики журнала Forbes подсчитали состояние праздничного персонажа Святого Николая.

Так, у доброго волшебника могло бы насчитываться где-то 815 миллионов долларов, говорится на сайте украинской версии издания. Из этой суммы подарки детям в декабре 2021 года - 354 миллионов, мощности по производству игрушек - 289 миллионов и недвижимость - 5 миллионов.

"Этого хватило бы, чтобы попасть на 10 место в список самых богатых Украины, который Forbes опубликовал в мае 2021 года. В этой версии рейтинга Святой Николай оказался бы сразу после бизнесмена Александра Ярославского, состояние которого Forbes оценил в 820 миллионов долларов. Основатель агрокомпании МХП Юрий Косюк переместился бы на 11 место в рейтинге", - отмечает издание.

Подарки детям в 2021 году

Святой Николай кладет детям под подушку или подарки - сладости и игрушки, или розги, если дети были непослушными. В Украине, по подсчетам аналитиков, в декабре 2021 года подарки от Святого получат более 7 миллионов детей, а их средний чек составит 20 долларов. В Польше, хотя детей и меньше (около 6 миллионов), подарки будут стоить Николаю дороже: средняя цена - 37 долларов.

Читайте такжеСамый богатый в мире рэпер решил стать бездомным и превратить свои дома в церквиПри этом издание не учитывает, кто из детей был послушным, а кто нет. В результате на подарки украинским детям уйдет около 143 миллионов долларов, а польским - 212 миллионов.

Производственные мощности Святого Николая

Для расчета возможной средней оценки завода по производству сладостей Николая издание проанализировало финансовые показатели публичных кондитерских компаний: Ezaki Glico Co, Bourbon Corp, Orkla, Morinaga & Co и Cloetta. Для сравнительной оценки игрушечного завода учитывались котировки семи публичных компаний: Mattel, JAKKS Pacific, Hasbro, Toys Rus ANZ, Build-A-Bear Workshop, Funko, Spin Master.

Отмечается, что активы Святого Николая имеют дисконт за непубличность, но в то же время увеличивающий коэффициент за бережное отношение к окружающей среде, поскольку ни одного сообщения об их вреде не зафиксировано. Так, выручка каждого могла бы быть около 177 миллионов долларов. Капитализация кондитерского завода Святого Николая - 167 миллионов долларов, а игрушечного - 289 миллионов.

Недвижимость

Резиденции Святого Николая в Украине расположены во Львове (в Парке Культуры и возле Шевченковского гая), в Полтаве, во Львовской (с. Зиболки, "Зимняя Сказка"), Ивано-Франковской (с. Поляница) и Одесской областях (с. Осички). При этом в оценке аналитики не учитывали религиозные сооружения.

Отмечается также, что издание не принимало во внимание состояние реального прототипа Святого Николая - Николая Мирликийского Чудотворца - или других персонажей, прототипами которых является Николай Чудотворец (в том числе и Санта-Клауса). Исследовали только праздничного персонажа, который дарит детям подарки.

Читайте такжеСамые богатые украинцы по версии Forbes, состояние Ахметова выросло почти в три разаКроме того, за полгода с момента публикации последнего списка самых богатых людей Украины существенно увеличились состояния нескольких его участников. Однако даже в обновленном рейтинге Святому Николаю гарантировано место в двадцатке самых богатых украинцев.

День Святого Николая

Ежегодно 19 декабря по юлианскому календарю в Украине отмечают День Святого Николая. Это день празднования и чествования памяти Святого Николая у католиков и православных.

По традиции, ночью детям под подушки кладут подарки - якобы от самого Николая.

В память о милосердии Святого Николая, в этот день также отмечается Международный день помощи бедным.

Ранее УНИАН рассказывал, как празднуют 19 декабря Николаи, Николаевичи и Николаевны Верховной Рады.

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Автор: Катерина Комолова