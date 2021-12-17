День Святого Николая 2021 - большой церковный праздник, который ежегодно отмечают все украинцы. Больше всего его, конечно, любят дети - за приятную традицию, согласно которой, послушным малышам святой приносит подарки. УНИАН поделится тематическими стихотворениями и открытками к празднику.
Ранее мы рассказывали, когда будем отмечать католическое Рождество 2021.
День Святого Николая 19 декабря - теплые пожелания и картинки
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
***
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
***
С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.
В каждом дне - тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!
Поздравляю с Днём святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!
***
С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!
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