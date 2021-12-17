Когда отмечается День Святого Николая и как поздравить родных с праздником - читайте на УНИАН.

День Святого Николая 2021 - большой церковный праздник, который ежегодно отмечают все украинцы. Больше всего его, конечно, любят дети - за приятную традицию, согласно которой, послушным малышам святой приносит подарки. УНИАН поделится тематическими стихотворениями и открытками к празднику.

Ранее мы рассказывали, когда будем отмечать католическое Рождество 2021.

День Святого Николая 19 декабря - теплые пожелания и картинки

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

***

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне - тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

Поздравляю с Днём святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!

***

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

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Автор: Кристина Кащавцева