Владелица дома отметила, что этот инцидент ее только рассмешил.

В штате Техас (США) женщина посреди ночи нашла змею. Пресмыкающееся "оккупировало" унитаз и выглядывало оттуда несколько раз.

Как сообщает Newsweek, змея не напугала владелицу дома Брук Бониллу, а наоборот рассмешила.

"Меня это рассмешило. Я знаю, что некоторые будут напуганы, но я воспринимаю жизнь такой, какая она есть", - сказал Брук.

Впрочем, наутро женщина увидела, что змея все еще в ее унитазе. Пресмыкающееся никуда не девалось, а смывание не дало эффекта - рептилия исчезала ненадолго и возвращалась по трубам снова. Поскольку это единственный туалет в доме, змея стала проблемой.

Как выяснилось потом, в унитаз проникла неядовитая змея, распространенная в центральной и юго-восточной части США. Попытки поймать ее оказались бесполезными. Пресмыкающееся само исчезло.

Как отметила Брук, в ее унитазе уже не первый раз появляются змеи. "Это центральный Техас, и змеи - обычное явление. Если вы находитесь на улице, вы, вероятно, сталкиваетесь с ними почти каждый день. Мы живем в сельской местности", - добавила женщина.

Напомним, ранее у жительницы Техаса день не задался с самого утра - на нее во время стрижки газона одновременно напали змея и ястреб.

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