Задача этого изображения: максимально запутать ваш мозг.

Люди с высоким уровнем внимательности и острым зрением смогут справиться с этой оптической иллюзией за считанные секунды. Впрочем, большинству из нас она не по зубам.

Новую оптическую иллюзию предлагает сайт Fresherslive. Задача максимально простая-найдите скрытое число 972 среди множества чисел 974. этот визуальный тест определит ваш уровень IQ.

Оптические иллюзии используют для проверки уровня IQ людей и остроты зрения. Всем людям непросто найти решение для оптических иллюзий - это зависит от зрительных возможностей человека.

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Кроме того, оптические иллюзии повышают уровень абстрактного мышления, поэтому их часто предлагают детям. Удобно, что вы можете тренировать свою внимательность и зрение с помощью мобильных устройств или компьютеров.

Вы осилили эту оптическую иллюзию? Если нет, то не расстраивайтесь. Ниже публикуем ответ.

Напомним, если вы хотите потренировать свой мозг или проверить свои математические способности, то интернет дает для этого множество возможностей. Недавно в сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая проверит, являетесь ли вы "человеком чисел".

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