Раскройте секрет этой оптической иллюзии / коллаж УНИАН, фото Fresherslive, depositphotos.com

Люди с высоким уровнем внимательности и острым зрением смогут справиться с этой оптической иллюзией за считанные секунды. Впрочем, большинству из нас она не по зубам.

Новую оптическую иллюзию предлагает сайт Fresherslive. Задача максимально простая-найдите скрытое число 972 среди множества чисел 974. этот визуальный тест определит ваш уровень IQ.

Оптическая иллюзия / Fresherslive

Оптические иллюзии используют для проверки уровня IQ людей и остроты зрения. Всем людям непросто найти решение для оптических иллюзий - это зависит от зрительных возможностей человека.

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Кроме того, оптические иллюзии повышают уровень абстрактного мышления, поэтому их часто предлагают детям. Удобно, что вы можете тренировать свою внимательность и зрение с помощью мобильных устройств или компьютеров.

Вы осилили эту оптическую иллюзию? Если нет, то не расстраивайтесь. Ниже публикуем ответ.

Ответ / Fresherslive

Напомним, если вы хотите потренировать свой мозг или проверить свои математические способности, то интернет дает для этого множество возможностей. Недавно в сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая проверит, являетесь ли вы "человеком чисел".

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