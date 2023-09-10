По тому, как человек сжимает кулак, можно узнать о нем много интересного.

Психологический тест по картинкам, где изображены разные способы сжатия кулака, способен раскрыть потенциал человека и обнажить его скрытые аспекты личности. Пройдите тест, чтобы узнать, какие тайны есть у вас от других и даже от самого себя.

Психологический тест на характер - сожмите кулак и посмотрите на него

Авторы этого теста говорят, что существует три метода сжатия кулака - каждый из них говорит об определенных наклонностях человека. Мы предлагаем вам пройти такой психологический тест - картинки не дадут соврать и расскажут о вашей личности много интересного.

Кладете большой палец вдоль указательного

Если вы прижимаете большой палец к указательному, значит, обладаете высоким уровнем интеллекта. Это облегчает вам получение знаний, заработок денег и, в целом, достижение целей. Вы можете занимать очень серьезную должность или трудиться в сложной сфере, для которой многим людям не хватает ума. Благодаря уверенности в себе вы можете руководить коллективом и принимать на себя ответственность за те или иные задачи. У вас хорошие аналитические способности, поэтому вы можете рассуждать, обдумывать и коммуницировать с другими людьми в процессе принятия решений.

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Перекрываете большим пальцем все остальные

Люди, которые, сжимая кулак, перекрывают остальные пальцы, обладают мощным творческим потенциалом. У них хорошо развита интуиция, целеустремленность и навык достигатора. Всегда открыты для изучения нового - природное любопытство помогает быстро "схватывать" информацию. Такие люди верят, что "стакан наполовину полон", находят в негативных ситуациях возможности для развития.

Идут нестандартным путем - зачастую, вразрез с позицией социума. Вполне могут стать знаменитыми и успешными, если научатся не бояться критики и создавать свои личные шедевры в сфере искусства. Благодаря своей осознанности, такие люди всегда чувствуют реальность, даже если их мозг "блуждает" в фантазиях.

Прячете большой палец под всеми остальными

Если вы сжимаете кулак, убирая большой палец внутрь, значит, вы очень притягательный, обаятельный и харизматичный. Как правило, вокруг вас скапливаются люди - вы привлекаете их благодаря природному оптимизму, уверенности и коммуникабельности. Вы умеете сохранять спокойствие в любой ситуации, это усложняет характер, но заставляет других уважать вас. Легко отпускаете прошлое, не зацикливаетесь на проблемах, предпочитаете думать о будущем. Вы испытываете реальный интерес к другим людям, поэтому они доверяют вам свои секреты.

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