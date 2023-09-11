Тест на хороший характер можно пройти за 2 минуты, если обратить внимание на одну деталь.

Психологи говорят, что существует несколько способов держать телефон в руках. Эта привычка образовывается не просто так - удобство объясняется определенными психологическими наклонностями. УНИАН предлагает вам пройти тест на свой характер, выбрав нужную картинку.

Тест на характер - картинки, которые расскажут всё

Такой онлайн-тест на характер поможет вам не только лучше обращать внимание на себя даже в таких мелочах, как положение, в котором вы держите руки, когда берете телефон. Посмотрите на изображения и выберите то, которое наиболее точно описывает вас со смартфоном.

1 - Держите телефон одной рукой, большим пальцем водите по экрану

Люди, которые берут свой гаджет левой или правой рукой, а большим пальцем нажимают на экран, энергичны, спокойны и уверены в себе. Они любят риск, стремятся к прогрессу любой ценой. Продумывают свои планы на несколько шагов вперед, никогда не действуют бездумно. Всегда принимают вызовы судьбы, не ленятся работать ради своей цели.

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Иногда могут быть безрассудными или агрессивными, если кто-то пытается посягнуть на их свободу. Негативное качество - не обращать внимания на детали, не быть осторожным. Из-за этого можно потерпеть фиаско. Также люди первого типа не терпят медлительных и ленивых личностей, если таким будет партнер, отношения, скорее всего, закончатся быстро.

2 - Держите телефон двумя руками, большим пальцем нажимаете на экран

В таком случае можно сказать, что человек методичен и дисциплинирован, точен и расчетлив. Он хороший слушатель, к которому другие люди идут за советом. Решение не принимает быстро, всегда долго рассуждает. На вещи смотрит глубже, чем окружающие люди, поэтому почти никогда не ошибается. Внимание к деталям у такого человека можно назвать безупречным - мимо него ни одна мышь не проскочит. Людей, как и ситуацию, личность второго типа оценивает быстро и качественно - его трудно обмануть.

3 - Держите телефон двумя руками и двумя большими пальцами водите по экрану

Третий тип людей - энергичные, темпераментные, страстные натуры. Настойчивые и уверенные в себе, они могут убедить любого в своей точке зрения. Легко адаптируются к переменам, нормально воспринимают любые изменения. Многозадачны, могут успешно решать сразу несколько проблем. Скорее всего, комфортно себя ощущают в условиях конкуренции, любят побеждать и быть первыми. Жалуются, что 24 часов в сутках недостаточно для того, чтобы сделать все задуманное. Из таких людей получаются отличные карьеристы.

4 - Держите телефон в одной руке и указательным пальцем второй руки водите по экрану

Такие личности умны, добры и славятся высоким уровнем интеллекта. Природная сообразительность и хорошая интуиция позволяют принимать верные решения в жизни. Они никогда не спешат, все тщательно взвешивают, но из-за этого таким людям сложно решиться на авантюру. Творческие и амбициозные, они добиваются успеха в искусстве как раз из-за своего жизненного опыта и отсутствия легкомыслия.

Мозговой штурм - их личный способ наслаждения, они заставляют сознание работать почти постоянно. Именно они прекрасно решают головоломки, кроссворды, задачи и тд. Окружающим нелегко "выбить из колеи" четвертый тип людей - их энергия слишком сильна.

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