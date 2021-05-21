Сыр тофу имеет нейтральный вкус и используется в самых разных рецептах.

На полочке с сырами и кисломолочными продуктами в магазине часто можно увидеть упаковку сыра тофу. Этот суперфуд очень популярен в Японии и Азии, но в Украине о нём знают немногие. Тофу незаслуженно обходят стороной, хотя этот продукт славится богатством аминокислот и микроэлементов.

Тофу - это спрессованный продукт из соевых бобов. Его употребляют веганы, люди с аллергией на лактозу и постящиеся. Этот продукт - настоящее спасение любителей сыра на диете, ведь его калорийность гораздо ниже, чем у молочных сыров - 75 калорий на 100 грамм. Тофу бывает твердым, полутвердым и мягким. Хранить его нужно в холодильнике в контейнере с водой не более 5 дней.

Полезные свойства тофу

Читайте такжеФантастический суп с чечевицей: как приготовить простое и легкое блюдоТофу - это низкокалорийный и легкоусвояемый продукт, богатый калием, кальцием, магнием, цинком, медью, селеном. Также в тофу присутствуют витамины А и Е, фолиевая кислота, железо, антиоксиданты. Изофлавон, который содержится в сое, крайне полезен для женского здоровья и профилактики рака груди, а также снижает риск развития сердечных заболеваний.

Несколько исследований связывают повышенное потребление тофу со снижением риска рака желудка. Тофу также содержит селен, что снижает риск развития рака простаты. Сыр также не теряет своих свойств при запекании. Он удачно сочетается с практически любыми продуктами питания и имеет много вариантов приготовления.

Чем может быть опасен тофу?

Большой вред употребление соевого сыра не нанесет. Однако у тофу также есть свои минусы. Злоупотребление этим продуктом может вызвать диарею. Также несмотря на пользу для женского здоровья, беременным женщинам рекомендуется отказаться от этого сыра, поскольку он может вызывать сбои гормонального фона. Также не стоит употреблять тофу при заболеваниях щитовидной железы.

Тофу и все соевые продукты содержат большое количество оксалатов. Люди, у которых есть склонность к образованию оксалатсодержащих почечных камней, должны избегать чрезмерного потребления соевых продуктов.

Как вкусно приготовить тофу

Сам по себе тофу имеет слабый вкус и быстро впитывает ароматы других продуктов. Тофу можно мариновать в соевом соусе, кефире, рисовом уксусе. Также этот продукт можно запекать, жарить в соусе или в кляре, добавлять в суп.

Бутерброд с тофу

Черный хлеб - 4 ломтика.

Шампиньоны - 5 шт.

Тофу - 4 ломтика.

Соевый соус - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Шампиньоны мелко нарезать и обжарить на растительном масле до готовности. Хлеб слегка подсушить на сковороде без масла. Затем на сковороду налить соевый соус и обжарить в нем тофу по 5 минут с каждой стороны. Хлеб смазать сметаной, выложить жареный тофу и грибы, по желанию украсить зеленью.

Жареный тофу с овощами

Тофу - 300 г.

Зеленая стручковая фасоль - 200 г.

Красный сладкий перец - 1 шт.

Чеснок - 2 зубч.

Оливковое масло - 3 ст.л.

Свежий имбирь - 1 ст.л.

Соевый соус - 4 ст.л.

Кунжут - 1 ст.л.

Тофу нарезать кубиком и залить соевым соусом, оставить на 30 минут. Болгарский перец нарезать соломкой, фасоль отварить 3 минуты. Имбирь и чеснок мелко порезать, обжарить на оливковом масле и выбросить (они нужны для аромата). На сковороду, где жарился имбирь и чеснок, выложить тофу. Обжарить до золотистой корочки примерно 5 минут, выложить тофу в миску. В ту же сковороду положить перец и фасоль. Полить овощи и тофу соевым соусом и жарить ещё 5 минут. Смешать фасоль с перцем и с тофу, посыпать кунжутом.

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Автор: Екатерина Пулатова