Они могут лучше поощрять социальное взаимодействие как с другими домашними животными, так и с людьми.

Если вы хотите жить дольше, вам стоит завести домашнего любимца, утверждают эксперты. Впрочем, не любое домашнее животное может избавить вас от одиночества. Об этом в материале для Psychology Today пишет доктор философии, профессор психологии в Университете Британской Колумбии Стэнли Корен.

Он ссылается на данные международной команды исследователей во главе с Андре Хайеком в Университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф в Германии. Целью исследования было установление взаимосвязи между различными типами владения домашними животными и психосоциальными последствиями - такими как одиночество.

Оказалось, что существует прямая связь между наличием по крайней мере одной собаки (по сравнению с отсутствием других домашних животных) и более низким уровнем одиночества, тогда как наличие других домашних животных "не достигло надежной статистической значимости":

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"Другими словами, владение собакой значительно снизило уровень одиночества у этих пожилых людей, тогда как владение котом или другими домашними животными - нет. Поскольку одиночество связано с сокращением продолжительности жизни, последствия понятны: домашняя собака может стать спасением".

Авторы отмечают, что это можно объяснить уровнями социального взаимодействия, которые мы имеем с этими двумя видами. Собаки, как правило, гораздо более требовательны к социальному вниманию, чем кошки, и лучше реагируют на социальное взаимодействие. Они также обычно поощряют своих владельцев выходить и гулять с ними, и такие прогулки могут включать общение с соседями, прохожими, детьми и другими, кто может остановиться, чтобы полюбоваться или погладить собаку.

"Забота о собаке может дать пожилым людям ощущение цели и ответственности, что может привести к снижению чувства одиночества. Кроме того, есть много данных, которые отмечают, что люди разговаривают со своими собаками так же, как мы могли бы разговаривать с маленьким ребенком, и даже если эти разговоры односторонние, они создают ощущение значимого социального взаимодействия", - говорится в материале.

Также, по словам автора, собаки могут оказывать эмоциональную поддержку, предлагая общество и привязанность без всякого осуждения или негативной реакции.

"Именно такое поведение приводит к тому, что люди чувствуют себя комфортно, менее изолированными и одинокими, когда рядом собака. В частности, собаки, как правило, смотрят на кого-то, кто с ними разговаривает, и, кажется, обращают внимание чаще, чем коты. Это может быть причиной того, почему существует много собак-терапевтов и мало официально признанных котов-терапевтов", - резюмирует эксперт.

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Коты могут оплакивать смерть других животных - даже собак. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Отмечается, что коты трудно засыпали, отказывались от еды или издавали мяукающие звуки. Другие коты могли становиться более нуждающимися рядом с теми, кто за ними ухаживал, или отказывались от своих любимых игр.

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