Двух австралийцев наняли для сексуальной фантазии со шваброй, но они перепутали дом

За услугу исполнителям пообещали заплатить 3,3 тысячи долларов.

В Новом Южном Уэльсе двое мужчин, вооруженные шваброй и мачете, приехали по вызову клиента для воплощения его сексуальной фантазии, однако ошиблись домом и напугали хозяина. Одного из них в итоге оправдали по делу о проникновении в жилище с оружием.

Читайте такжеЖенщина прошлась по улице в бикини из медицинских масок и была обругана в сети (фото)Об этом пишет BBC News.

Отмечается, что житель города Гриффит нанял двух мужчин в фейсбуке - он хотел, чтобы те приехали, вошли к нему в дом, связали в одном белье и пощекотали шваброй. За услугу австралиец пообещал 3,3 тысячи долларов.

Потом заказчик переехал в другой дом на расстоянии 50 километров от старого, но собравшихся к нему исполнителей не предупредил.

В раннее утро предполагаемой встречи хозяин дома, в котором прежде жил заказчик, заметил на кухне свет и подумал, что к нему на кофе заглянул друг. Мужчина продолжал находиться в спальне с выключенным светом и в маске от храпа. В следующий момент он увидел двоих мужчин, которые называли его чужим именем. Когда свет загорелся, хозяин дома заметил, что над ним склонились неизвестные с мачете и шваброй.

Исполнители поняли свою ошибку, извинились, пожали руку хозяину дома и отправились по правильному адресу. Там их встретил заказчик, попросил оставить мачете в машине и пригласил зайти. Заказчик приготовил гостям завтрак, а потом приехала полиция и арестовала их за незаконное проникновение в жилище с оружием.

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