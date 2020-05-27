В США 10-летняя девочка повергла в шок грабителя (видео)

Когда к дому подошел грабитель, девочка не растерялась, выскочила из автомобиля и закричала: «Вон! Вон отсюда!».

В американском городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, 10 летняя девочка повергла в шок грабителя, который впоследствии убежал.

Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.

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Десятилетняя Лола Летурно сидела в автомобиле и ждала мать, которая должна была выйти из частного дома. В этом время по улице проходил злоумышленник, который заметил открытый гараж и подошел к нему.

Девочка не растерялась, выскочила из автомобиля и закричала: «Вон! Вон отсюда!». Грабитель явно не ожидал этого – он резко развернулся и убежал.

«Она была очень напугана. Для нее это был такой смелый поступок», - поделилась мать девочки Джордан Пендли.

Розыском сбежавшего злоумышленника занимается полиция.

Как сообщал УНИАН, в городе Линкольн летний британец собственноручно отбился от вора, который хотел ограбить его дом. Он нанес несколько ударов.

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