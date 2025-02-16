Мир может оказаться на грани революционного прогресса или неминуемой катастрофы, предупредил экстрасенс.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом" предупредил, что человечеству необходимо пересмотреть свою связь с технологиями, передает Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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По его словам, 2025 год станет годом, когда "человечество вступит в важный поворотный момент из-за новых технических достижений". Это будет год радикальных инноваций, но также и беспрецедентных вызовов, отметил Саломе.

С развитием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и достижений в области медицины мир может оказаться на грани революционного прогресса или неминуемой катастрофы, предупредил экстрасенс.

"Эта разработка представляет собой революционное изменение, которое сделает классические компьютеры ненужными для определенных операций… Текущие протоколы шифрования сталкиваются с неминуемой опасностью, которая может вызвать нестабильность в цифровой безопасности", - заявил Саломе.

Он выразил уверенность, что медиаконтент, созданный ИИ, захватит индустрию развлечений. По словам экстрасенса, исчезновение человеческого творчества является прямым следствием этого явления, которое исключает традиционные методы развлечений.

"Использование глубоких фейков для политической пропаганды несет риск спровоцировать новую историческую крайность дезинформации", - добавил он.

Кроме того, Саломе предвидит первую гибридную Олимпиаду человека и машины. По его мнению, это предстоящее событие сбросит стандарты человеческой производительности, но при этом вызовет серьезные моральные проблемы:

"Люди могут извлечь пользу из генетических усовершенствований и технологии нейронных имплантатов. Истинная природа спортивных соревнований исчезает".

Как заявил экстрасенс, мир сталкивается с серьезной проблемой психического здоровья, которую технологии виртуальной реальности и дополненной реальности обострили до опасного уровня:

"Чрезмерное воздействие смоделированных цифровых сред породило общество людей, которые становятся зависимыми от виртуальных реальностей. Человечеству необходимо пересмотреть свои технологические связи, потому что текущая ситуация приближается к критической точке".

Напомним, ранее УНИАН писал, что "живой Нострадамус" дал жуткие пророчества на 2025 год.

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