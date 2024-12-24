Гадания на картах или с помощью других предметов могут ответить на важные вопросы.

Гадания на Святки издавна стали одной из культурных традиций украинского народа. Для того чтобы узнать ответы на насущные вопросы и темы, не обязательно обращаться к специалистам - можно погадать дома. Эксперты в области эзотерики рассказали, как проводить святочные гадания и можно ли обращаться за предсказаниями в другие дни.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Правдивые святочные гадания - примеры

Финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), самая могущественная потомственная ведьма Украины, в комментарии УНИАН подтвердила, что период новогодних праздников считается временем, когда гадания являются самыми правдивыми. Она посоветовала несколько вариантов гаданий для девушек.

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Праздничные гадания на суженого - одни из самых популярных. Один из вариантов ритуала, по словам ведьмы, который действительно сбывается, вот такой - девушка ест соленую пищу на ночь, а потом ставит у кровати стакан с водой и говорит: "Суженый-нарядный приди, водой меня напои". После этого девушке должен присниться тот мужчина, за которого она выйдет замуж.

Еще есть правдивое гадание на книгах. Раньше гадали на Библии. Сначала необходимо девять раз прочитать молитву "Отче наш", задать вопрос, открыть Библию с закрытыми глазами и ткнуть пальцем в строку. Слова, которые там написаны - ответ на ваш вопрос.

Но, по словам ведьмы, есть более сложный способ гадания. Он заключается в том, что нужно задать интересующий вопрос, позвонить любому человеку и попросить назвать два числа. Первое число - номер страницы, второе - номер строки, в которой нужно прочитать ответ на свой вопрос.

Почему нельзя гадать на Святки и Крещение по старому стилю

Эксперт также ответила, можно ли гадать в ночь с 18 на 19 января, если празднуете Крещение по прежнему церковному календарю, и 6 января, если Рождество встречаете не в декабре. Солодеева (Федорова) говорит, что по новому стилю Рождество празднуют 25 декабря, и эта дата привязана к астрологическим явлениям, потому что у славян Солнце "рождается" с 21 на 22 число, и это считается рождением Бога, которое и празднуют на Рождество:

Другие новогодние праздники имеют временную привязку к Рождеству (например, Крещение празднуют через 12 дней), поэтому во время гадания стоит придерживаться церковного календаря.

Кроме того, считается, что лучше всего гадать на Рождество. Также хорошим временем для гадания считается праздник Василия и Крещение. Это шикарные дни для гадания, в это время все сбывается. Поэтому, если вы не знаете, когда гадают - 13 или 14 января, проведите ритуал именно на Старый Новый год.

Ведьма советует, как правильно загадать желание в ночь на Крещение - она уверена, что на Крещение в 12 ночи открываются небеса и, если выйти на улицу и прочитать молитву "Отче наш", посмотреть на небо и сказать то, что ты себе желаешь, то небеса тебя услышат, и все желаемое сбудется.

В какие дни гадания будут правдивыми, кроме Святок и Крещения

Таролог и ведьма Natalis Domini утверждает, что правдивыми могут быть не только гадания на Святки, но и предсказания в день Рождества и даже на Новый год. Для того чтобы святочные гадания Таро или любые другие выбранные вами говорили правду, необходимо создать расслабляющую комфортную атмосферу. Лучше не гадать, если в компании есть токсичные люди. Нельзя гадать за столом, на котором есть алкоголь и еда. Гадать надо в уютном месте и только с теми людьми, которым вы доверяете, которые не могут вас сглазить.

Отходя от зимних праздников, ведунья напоминает, что гадать также хорошо на Ивана Купала, в дни равноденствия. Не стоит гадать на христианские праздники (кроме Рождества), например, на Сретение или в поминальные дни и в воскресенье. В эти дни информация может или плохо пойти, или вовсе не поступать.

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