Место выращивания облепихи влияет на полифенольный профиль ее ягод, отметили исследователи.

Ученые в Канаде решили выяснить, какая польза облепихи, выращенной на канадской территории, и пришли к выводу, что ягоды имеют уникальные свойства.

Исследование провели ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда. Ученые выяснили, что место выращивание облепихи влияет на полифенольный профиль ягод этого растения - в сорте, который рос в Ньюфаундленде, нашли несколько соединений, обладающих повышенной биологической активностью, пишет eurekalert.org.

По сведениям ученых, вот чем полезна облепиха - ее экстракты во время проведения экспериментов в искусственных условиях показали многообещающий антидиабетический потенциал и возможность борьбы с ожирением.

Видео дня

Один из авторов исследования - аспирант Ренан Даниэльски, сказал, что, если эти эффекты подтвердятся внутри живого организма, ученые смогут использовать полифенолы облепихи в терапевтических и фармакологических целях, помогая в профилактике и лечении диабета, ожирения и многих других заболеваний.

Интересная наука - что раньше сообщали эксперты

Ранее ученые посоветовали, как правильно отдыхать в свободное время.

Специалист по медицине сна, доцент кафедры неврологии в Школе медицины Университета Дьюка - доктор Марджори Солтис, говорила, что точно не определено, сколько человеку стоит лежать в постели после пробуждения. В то же время она подчеркнула, что 30 минут для такого занятия являются "хорошим порогом".

Справка УНИАН. Полифенолами называют категорию соединений, которые находятся в растениях. Растения их вырабатывают, чтобы, в частности, защититься от солнечной радиации. Большинство из этих соединений - мощные антиоксиданты (вещества, которые замедляют окисление).

Вас также могут заинтересовать новости: