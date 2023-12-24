Специалист советует разнообразить свое праздничное меню овощами.

Рождество, как известно, время, когда многие из нас едят больше, чем в другое время года, в том числе и овощей. Брюссельская капуста, брокколи, пастернак и морковь - вот лишь некоторые праздничные фавориты.

А вот о других сезонных овощах, как правило, забывают. Одним из таких суперфудов является свекла.

"Свекла содержит широкий спектр питательных веществ, усиливая и упаковывая свою питательную ценность в небольшой пакет", - рассказала Newsweek Лена Бакович, дипломированный диетолог из Top Nutrition Coaching. "Важные питательные вещества в свекле - витамин С, железо, калий, марганец и клетчатка. Кроме того, эти корнеплоды низкокалорийны, что может быть важно для тех, кто контролирует вес".

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Благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает дольше чувствовать себя сытыми, что облегчает борьбу с тягой к еде.

"Добавление свеклы в салаты или супы может помочь снизить дневную норму калорий в период праздников и способствовать ощущению сытости", - говорит Бакович.

Одним из наиболее хорошо изученных преимуществ свеклы является ее способность снижать кровяное давление.

В недавнем исследовании, опубликованном в European Respiratory Journal, ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что 12-недельный курс ежедневного приема свекольного сока может помочь снизить артериальное давление у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на 4,5 мм рт. ст. и улучшить их способность к физической активности.

"Благодаря изученному потенциалу свеклы в плане снижения кровяного давления, которое коррелирует с уровнем стресса, добавление свеклы в рацион может быть полезным в стрессовые периоды", - говорит Бакович. "Их также изучали на способность улучшать спортивные результаты, а также улучшать кровоток".

Другие исследования показали, что свекла также может помочь в борьбе с воспалением, улучшить пищеварение и поддержать здоровье мозга. И вам даже не нужно часами жарить ее в духовке, чтобы получить все эти преимущества.

"Ее можно готовить на пару, запекать, варить, делать из нее супы, смузи или добавлять в салаты... и это лишь некоторые варианты", - говорит Бакович. "Ее также можно купить в консервированном виде, что удобно для использования".

Даже если свекла вам не по вкусу, ваш рождественский ужин все равно может быть насыщен питательными веществами.

"Блюда из индейки - прекрасный источник диетического белка", - говорит Бакович. "Кроме того, индейка, как правило, является более постным источником белка, чем другие животные белки".

Зеленые крестоцветные овощи, такие как брокколи или брюссельская капуста, также являются отличным выбором. Они богаты клетчаткой, которая положительно влияет на здоровье кишечника и чувство сытости.

"К другим видам зелени, которые можно добавить на рождественский стол, относятся шпинат и стручковая фасоль. Все они содержат широкий спектр важных питательных веществ и антиоксидантов. Клюква также является отличным дополнением к салатам или сама по себе. Она богата антиоксидантами (противораковыми свойствами) и является хорошим источником клетчатки", - объяснила диетолог.

Во время приготовления любой зелени важно не переваривать ее, так как это может привести к потере питательных свойств. Вместо этого исследователи советуют готовить ее на пару.

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