Рассказываем, что готовить на Сочельник и на Рождество, и почему на столе должно быть 12 блюд.

В этом году украинцы встретят Рождество Христово дважды - 25 декабря и 7 января. Именно поэтому рождественский Сочельник тоже наступит 24 декабря и 6 января, а значит, все привычные традиции нужно учесть уже сейчас. УНИАН расскажет, что готовить на Рождество 2024 и на Сочельник.

Какие блюда нужно готовить на Рождество и на Сочельник - 12 блюд

Из того, что готовить на Рождество, важно не забыть об обязательных 12 блюдах. Эта традиция давно присутствует в православной вере - считается, что количество блюд равно количеству святых апостолов, учеников Христа. Каждое из них имеет свой символ.

Кутья

Самое главное блюдо для рождественского Сочельника, в старину его готовили из пшеницы. Толкли ее в макитре, приправляли медом, орехами, сухофруктами и маком. Варили и подавали на стол. Наши предки верили, что пшеница символизирует богатство, мед - Божье слово, мак - невинно пролитую кровь. После того, как кутью попробуют все присутствующие за столом, блюдо нужно оставить на всю ночь, чтобы его могли отведать души усопших родственников. Таким образом издавна кутья становилась объединяющим звеном между живыми и мертвыми.

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Узвар

Второе угощение, что нужно готовить на Сочельник - традиционный украинский узвар (компот из сухофруктов). Согласно преданию, такой напиток символизирует рождение новой жизни, а также очищает душу и тело от греха. Хозяйки варят его из фруктов, ягод и чистой родниковой воды, а также добавляют мед.

Борщ

Невозможно представить украинское меню без главного первого блюда - борща, однако в канун Рождества он обязательно должен быть с мясом, ведь пост заканчивается 24 декабря. Варить его нужно по всем правилам и добавлять свекольный квас. Некоторые верующие полагают, что такой борщ символизирует кровь детей, которых убил царь Ирод. Когда вы вкушаете угощение, отдаете дань уважения душам.

Капустняк

Первое блюдо из квашенной капусты и овощей, тоже, как и борщ, обязательно с мясом. Христиане верят, что капустняк - это угощение, которое символизирует объединения Иисуса с народом, а также людей между собой.

Калач

Особый вид хлеба, названное в честь древнего славянского бога Карачуна. Наши предки считали, что такая выпечка на праздник нужна, чтобы не забывать о воскрешении по примеру зерен пшеницы. Сначала ведь они оказываются под землей, а потом появляются снова, давая пищу.

Блюда из рыбы

Рыба - еще один важный продукт у православных христиан, особенно если в блюде для Сочельника или Рождества соединены три вида рыбы, как символ триединства Отца, Сына и Святого Духа. Согласно легенде, христиане стали свободными только после Крещения - как рыба, которая свободно плавает в водоемах.

Блюда из фасоли и гороха

Фасоль и горох христиане воспринимают, как символ весны, возрождения и появления новой жизни. К тому же, словно горошины, соединенные в одном стручке, так же соединены и люди, сплоченные одной семьей за одним столом, готовые вместе встретить светлый праздник рождения Христа.

Голубцы

Обязательно на Рождество голубцы должны быть без мяса или с ним - по желанию. Они символизируют голубя (Святого Духа) - птицу любви и мира, которая несет благостные вести и дружбу в дома людей.

Блюда из грибов

Еще одно угощение, что готовить на рождественский Сочельник должна каждая украинская хозяйка - это грибы в любом виде. Купить можно свежие или маринованные, главное, чтобы были целыми ножка и шапка. Ножка - это земная энергия Христа, а шапочка - небесная, которые удачно объединены в одном "теле".

Пампушки

Православные христиане верят, что пампушки олицетворяют святых учеников или знакомых Христа, которые уверовали в него, пострадали за его веру и обрели вечную жизнь на небе. Именно поэтому пампушки такие нежные, легкие и воздушные.

Вареники

Символ изобилия, богатства и роскошной жизни, о которой мечтает каждый человек. Такое традиционное украинское блюдо можно приготовить с любой начинкой - лишь бы без мяса. К тому же, вареники можно лепить всей семьей, что еще больше сближает и окутывает любовью.

Пшеничная каша

Завершающее рождественское блюдо - каша из самого главного зерна, которым славится Украина. Это символ земли, трудолюбивого человека, единения его с природой и благодарности природе. Также люди в старину считали, что тот, кто ест много каши, будет сильным и крепким, а также родит здоровых детей.

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