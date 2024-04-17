Среди них есть картофель.

Доктор Майя Вадивелоо, доцент кафедры диетологии Род-Айлендского университета (США) и еще ряд диетологов утверждают: некоторых продуктов не заслуженно избегают в рационе люди из-за их раздутой "плохой" репутации. Как известно, у "волка глаза страшны", поэтому не все то, что мы слышали о той или иной еде - правда.

Среди примеров врачи называют картофель, кофе и замороженные овощи, хотя это лишь несколько подобных "историй". NBC News подробнее рассмотрел мнения и аргументы специалистов.

Врачи акцентируют, что речь идет о еде, за которой закрепилась дурная слава из-за высокого содержания холестерина. Однако последние исследования ученых намекают (материал вышел в 2018 году), что человечеству следует сформировать новый взгляд на ряд продуктов. К примеру, есть миф о негативном влиянии яиц на уровень холестерина. Его ученые в упомянутых выводах опровергли.

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Продукты, которые защитили современные диетологи и наука

Картофель. Все мифы об этом овоще надуманы. Проблема не в картофеле, а в том, как его готовят, считают диетологи. Часто мы подаем это блюдо вместе с кусочками сливочного масла или жарим во фритюре - и именно в этом заключается проблема. "Картофель - это просто фантастика. Но, к сожалению, мы часто портим его, не съедая кожуру, жарим или смешиваем со всем, что есть под солнцем, например, со сметаной, сливочным маслом и беконом", - сказала NBC News Кэролайн Сьюзи. Она зарегистрированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии. В пользу картофеля можно зачислить то, что в нем много клетчатки. Главное - не снимайте кожуру, чтобы получить больше пользы. Замороженные овощи. Вы могли слышать истории о том, что в таком виде продукт теряет все свои витамины и становится "пустым" на полезные аминокислоты. Это не соответствует действительности, говорят несколько экспертов по питанию. По словам Кейли, иногда в морозильной камере лежат более полезные продукты по сравнению с тем, чем люди забивают полки своего холодильника. Также не редкость, когда в таких овощах больше витаминов, чем в тех, которые мы покупаем в свежем виде. "Замороженные овощи и замороженные продукты отбирают на пике плотности питательных веществ, а затем быстро замораживают. Поэтому во многих случаях они сохраняют более высокое содержание питательных веществ, чем их свежие аналоги", - добавила Вадивелоо. Кофе. Этот темный напиток вызывает едва ли не самые жаркие дискуссии у людей на тему: полезно пить или нет? Мы постоянно видим новые исследования, которые говорят или об ужасном влиянии кофе, или же, наоборот, о неслыханной пользе. Однако по состоянию на 2024 год положительные исследования в пользу утренней чашки кофе (или даже двух) преобладают над отрицательными. Те, кто регулярно пьет кофе, могут уменьшить риски развития рака, сердечной недостаточности и даже диабета 2 типа - при условии, что вы употребляете чистый кофе, без калорийных примесей. "Многие люди скажут: "О, я стараюсь уменьшить количество кофе или кофеина". Но исследования подтверждают, что кофе, особенно если вы не добавляете тонны сахара, сливок и т.д., не несет никаких рисков для здоровья в пределах разумного количества потребления", - объясняет Вадивелоо.

Как свидетельствует исследование FDA, 400 мг кофе в день - безопасная норма для здорового человека. Это в среднем четыре-пять чашек кофе. Однако, если вы все же хотите избегать кофе, воплощайте план постепенно. Дайте организму привыкнуть к новым правилам игры. Вы можете ощутить такие неприятные последствия как головная боль или тревожность, если откажетесь от кофеина сразу.

Польза баклажанов - выяснили новое о влиянии на здоровье

Между тем врач скорой помощи доктор Трэвис Сторк говорит, что баклажаны - овощ, обладающий чрезвычайно высоким содержанием полезных антиоксидантов. Таких, как витамин С, К, марганец, фолиевая кислота, калий и тому подобное. О пользе баклажана также свидетельствует ряд исследований. Он влияет на уровень холестерина, уменьшая его всасывание и снижая уровень ЛПНП. Детали - в материале.

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