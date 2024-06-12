Специалисты советуют "прислушиваться к тому, что нужно вашему организму".

Эксперты рассказали, действительно ли завтрак - самый важный прием пищи за день, как это утверждается, пишет Huffpost.

Как отметила доктор Эмили Купер, пропуская завтрак, вы не приносите своему организму пользу. По ее словам, плохой завтрак гораздо лучше его отсутствия.

"Когда люди пропускают завтрак, у большого процента людей начинается нарушение секреции инсулина", - отметила она. Видео дня

Другими словами, пропуск завтрака грозит низким уровнем сахара в крови, который может вызвать усталость, затуманенность сознания и "чрезмерную эмоциональную реакцию".

Отмечается, что некоторые ученые связали регулярные пропуски завтрака с увеличением веса и риском возникновения диабета, вызванным ожирением.

Диетолог из Лос-Анджелеса, Яси Ансари отметила, что многие ее молодые пациенты регулярно пропускают завтрак, и это вызывает беспокойство:

"Это может привести к нездоровым привычкам в еде и нездоровым отношениям с едой… Неудовлетворение своих потребностей в этот период времени также может подвергнуть людей риску задержки роста и невозможности добиться наилучших результатов в жизни".

Вместе с тем доктор добавила, что, работая с пациентами, она учитывает и другие факторы:

"Достаточно ли они удовлетворяют свои потребности в питании в течение оставшейся части дня? Находят ли они время для физической активности? Достаточно ли они спят? Есть ли баланс между работой и личной жизнью?".

Ансари советует есть "через равные промежутки времени", но не менее важно "прислушиваться к тому, что нужно вашему организму".

Напомним, ранее УНИАН писал, когда лучшее время для завтрака.

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