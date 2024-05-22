Поскольку их не готовят во фритюре, они не так сильно навредят фигуре.

Блины и вафли - это популярные блюда на завтрак, чего не скажешь о пончиках. Поскольку их жарят во фритюре и они очень сладкие, это кажется не подходящим вариантом.

Звездный шеф-повар Джейми Оливер поделился с Ехргеѕѕѕ питательным рецептом пончиков с медом, джемом из черники и йогуртом.

"Прекрасная черника добавляет яркого цвета этим вкусным домашним пончикам, одновременно обогащая нас витамином С, помогая усваивать железо, которое содержится в обоих видах муки", - отметил он.

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Для приготовления надо взять:

финики - 100 г;

цельнозерновую муку - 100 г;

разрыхлитель – 1,5 ч.л.;

обычную муку - 100 г;

молотый миндаль - 30 г;

яйцо - 1 шт;

черника - 320 г;

оливковое масло;

мед - 1 ст. л.

греческий йогурт - 4 ст.л.

молотая корица - по вкусу.

Сначала удалите косточки из фиников и поместите их мякоть в кухонный комбайн с мукой, миндалем, яйцом, щепоткой соли и 70 мл воды.

Перемешайте все, пока не сформируется шар теста. Вымешайте его руками еще 2 минуты.

Раскатайте тесто толщиной 1,5 см, затем с помощью пол-литрового стакана вырежьте два круга. Возьмите конец рулона пищевой пленки, чтобы вырезать отверстие в центре каждого из них, а затем используйте центральные кружочки и оставшиеся отрезы теста, чтобы снова раскатать его.

Повторяйте процесс, пока не получите четыре пончика, а затем приготовьте большую кастрюлю с кипящей водой. Оставьте на медленном огне, чтобы слегка кипело, и добавьте пончики. Переверните их, когда они будут наполовину готовы.

Затем поставьте большую сковороду на средний огонь с одной столовой ложкой масла, хорошо слейте воду с пончиков и осторожно переместите их в сковороду. Прожарьте до золотистого цвета на 10 минут, регулярно переворачивая, чтобы образовалась красивая корочка.

Когда они будут выглядеть красивыми и золотистыми, добавьте чернику в сковороду и полейте ее медом. Добавьте туда пончики и переверните их несколько раз, они на будут полностью в этой глазури. Подайте с йогуртом и посыпьте корицей для дополнительного аромата.

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