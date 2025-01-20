Картинки с этой надписью все чаще и чаще появляются в интернете.

В 21 веке интернет-мемы стали полноценной частью виртуального общения - с помощью них можно выразить свои чувства или отреагировать на ситуацию. Более того - если собрать хорошую подборку мемов, есть риск, что текст не понадобится - настолько они разнообразны и уместны в большинстве случаев.

Тем, кто хочет быть в тренде, стоит следить за новинками в мире юмора всемирной паутины и социальных сетей. Откуда взялся мем "карась дуреет от этой подкормки" и почему стал так популярен - далее в материале.

Я дурею с этой прикормки - откуда этот мем

Для того чтобы понять, что значит "дурею с этой прикормки", важно в принципе увидеть примеры использования этого мема. Пользователи сети, в частности, китайской платформы TikTok, пишут эту фразу по-разному, применяя по отношению к собственной персоне или к кому-то другому - в зависимости от контекста. Вы можете увидеть ролики, где человек говорит о себе.

Показывает, что на самом деле нравится женщинам или мужчинам.

Или в шутливой форме передает привет всем тем, у кого наблюдается какая-то определенная манера поведения, психологическая травма или привычка.

Карась дуреет от этой прикормки - мем прошлого, оживший в настоящем

Долгий серфинг по всемирной паутине привел к выводу - фраза появилась, когда рыбаки начали выкладывать в YouTube свои видеоролики о том, как они ловят карася. Эта рыба считается одной из самых непредсказуемых и привередливых, поэтому не каждое угощение воспринимает, как манну небесную. Отсюда и необходимость быть изобретательным - искать лакомства, на которые карась точно "клюнет", то есть те, от которых он дуреет и позволяет себя поймать.

Более того - рыбаки-блогеры заинтересованы не только в хорошем улове, но и в хороших просмотрах, поэтому стараются называть свои ролики кликабельно, а "карась дуреет" - это действительно мощный аргумент, всяко лучше, чем просто "хорошо ловится". И несмотря на то что впервые пользователи сети обратили внимание на абсурдные заголовки в 2022 году, популярными они стали только в конце 2024 года.

Так что, фраза "дурею с этой прикормки" - мем, который обрел свою жизнь так, как обычно это бывает с интернет-юмором - нечаянно и внезапно, а люди адаптировали к жизненным реалиям. Проще говоря, этот мем можно использовать в любой ситуации, если вам нужно креативно и в духе современных трендов объяснить, от чего вы буквально теряете голову - то есть, с какой "прикормки" вы дуреете.

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