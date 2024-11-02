Взрослые собаки на протяжении суток обычно спят по 11 часов, отметили журналисты.

Есть разные породы собак, и, независимо от того, к какой породе животное принадлежит, оно может по трем причинам ложиться на спину.

Псы обычно принимают такое положение, когда им нужно охладиться, пишет Daily Paws, ссылаясь на слова доктора ветеринарной медицины из Durango Animal Hospital в американском Лас-Вегасе.

"Собаки обмениваются теплом через лапы, и это (положение, - Ред.) позволяет им охладиться. У собак потовых желез меньше, чем у людей, но те, что у них есть, в основном сосредоточены в лапах. Собачий пот выделяется именно там", - отметил эксперт.

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По словам ветеринара, третья причина сна на спине может заключаться в том, что животное чувствует себя в безопасности:

"Сон на спине - это очень уязвимая поза, которая показывает доверие/комфорт в их окружении".

Собеседник также назвал третью причину - собакам просто может нравиться спать на спине. Взрослые псы на протяжении суток обычно спят по 11 часов, а подрастающие дольше - до 18-ти.

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Ранее ветеринарный хирург Бен Симпсон-Вернон рассказал, какие породы собак чаще всего болеют. По его словам, у чау-чау и французских бульдогов часто возникают проблемы с глазами, у шарпеев - с кожей, а у такс - с позвоночником.

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