У представителей нескольких пород собак часто возникают проблемы с позвоночником, поделился эксперт.

Есть породы собак, которые часто болеют, в том числе речь идет о псах чау-чау.

Такой информацией поделился ветеринарный хирург Бен Симпсон-Вернон, пишет BestLife. По его словам, чау-чау и представителей еще четырех пород он никогда бы не завел.

Эксперт рассказал, что чау-чау в ветеринарных клиниках часто агрессивны, на их морду тяжело надеть намордник. Симпсон-Вернон добавил, что эти собаки чаще всего страдают от множества проблем с глазами, в частности, у них развивается сухость глаз и конъюнктивит.

Видео дня

Ветеринар сообщил, что почти все псы породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель от одного вида сердечного заболевания - болезни митрального клапана. Эксперт отметил, что многие "кавалеры" проводят последние дни, с трудом дыша, отплевываясь и кашляя и в конечном итоге умирают от сердечной недостаточности.

Симпсон-Вернон поделился, что у каждой четвертой таксы на протяжении жизни развиваются проблемы со спиной, которые могут варьироваться от обычной боли до полного паралича. Собеседник подчеркнул, что некоторым псам приходится делать операцию на позвоночнике.

По словам эксперта, у собак породы шарпей постоянно возникают проблемы с кожей:

"Они настолько морщинистые, что им приходится подкалывать веки, чтобы шерсть не терлась о глаза... Большинство шарпеев, которых я вижу, имеют массу проблем со здоровьем".

Ветеринар предупредил, что много проблем со здоровьем также есть у французских бульдогов, в частности, с глазами, кожей, позвоночником. Эксперт сказал, что более чем половине этих собак приходится делать кесарево сечение во время родов.

Интересные новости о собаках - что уже писали

Ранее УНИАН узнал, что есть 10 пород собак, которые находятся на грани исчезновения. В том числе речь идет о породах оттерхаунд, скай-терьер, глен-оф-имаал-терьер, сассекс-спаниель и бладхаунд. Кроме того, в перечне есть кинг-чарльз-спаниель.

Вас также могут заинтересовать новости: