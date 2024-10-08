Отмечается, что по этому поводу существует несколько теорий.

Кошки издают различные звуки, чтобы общаться с людьми и животными. Мяуканье, направленное в основном на человека, - это требование внимания, а шипение или рычание на других кошек или животных свидетельствует о стрессе и враждебности.

Специалист по поведению пушистиков Микель Дельгадо рассказал изданию live science, почему кошки стрекочут.

Независимость кошек делает их особенно трудными для изучения в лабораторных условиях, поэтому не существует исследований, изучающих это поведение. Однако владельцы кошек и исследователи придумали несколько возможных объяснений этой милой болтовни.

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"Одна из гипотез заключается в том, что это фрустрационное поведение", - говорит Дельгадо. "Они видят добычу, но между ними есть барьер".

Подобно тому, как люди ворчат или хмыкают, когда раздражены, эти необычные звуки могут быть просто выражением кошачьих эмоций.

"Это не обязательно должен быть негативный опыт", - говорит Дельгадо. "Это может быть просто волнение".

Однако научного подтверждения этой теории нет, и провести эксперимент для проверки гипотезы будет непросто.

"Сначала нужно узнать, при каких обстоятельствах они болтают и что они при этом делают", - говорит Дельгадо. "Но очевидно, что продемонстрировать эмоциональную реакцию кошки будет сложнее, и, вероятно, придется включить в эксперимент физиологические показатели стресса, например, гормоны стресса".

Другая идея заключается в том, что кошки открывают рот, чтобы усилить обоняние.

"Возможно, открывая и закрывая рот, они пытаются впустить воздух туда, где у них находится вомероназальный орган или орган Якобсона", - объясняет Джонатан Лосос, эволюционный биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Расположенный на небе, этот орган чувств действует как второй нос и позволяет кошкам чувствовать запахи, отличные от тех, что обнаруживает нос. Направляя поток воздуха к этому органу, "стрекотание" могло бы помочь кошкам получать больше сенсорной информации об окружающей среде - но, опять же, провести исследование для проверки этой гипотезы будет крайне сложно.

Одно из возможных объяснений кошачьей болтовни имеет чуть более научное обоснование: подражание.

"Некоторые исследователи наблюдали, как маргай, маленькая и пятнистая дикая кошка из Южной и Центральной Америки, издавала звуки, когда пыталась охотиться на группу маленьких обезьян", - рассказал Лосос. "Они утверждали, что этот звук похож на те, которые издают сами обезьяны, а местные коренные жители говорили, что хищники часто издают звуки, похожие на звуки их добычи, чтобы привлечь их".

Стрекотание кошек имеет некоторое сходство с щебетанием мелких птиц - типичной добычи домашних кошек, так что кошачьи могут использовать этот звук для привлечения добычи.

Ранее УНИАН писал, почему кошки кусают своих хозяев.

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