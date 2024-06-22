Особенно желтки отличаются в домашних яйцах.

В соцсетях распространяется информация о том, что цвет желтка в белых и коричневых яйцах отличается, поэтому это определяет их питательную ценность, которая является разной. Эксперты рассказали для The Indian Express, действительно ли это так.

Диетолог Приянка Бандал рассказывает, что цвет яйца можно определить по мочкам куриных ушей. По ее словам, все яйца изначально имеют белый цвет, ведь скорлупа состоит из карбоната кальция.

"Они получают свой цвет от генетики курицы, когда яйцо формируется. Куры с более светлыми мочками ушей также имеют белые перья и несут белые яйца. Те, что имеют цветные перья и темные мочки ушей, скорее всего, дадут цветные яйца", - объяснила эксперт. Видео дня

В то же время она подчеркнула, что на цвет желтка влияет рацион кур.

"Например, если курица, которая выращивается на пастбище, питается растениями с желтовато-оранжевой пигментацией, желтки могут приобрести более оранжевый цвет. Если же она питается преимущественно кукурузой или зерновыми, желток, скорее всего, будет бледно-желтым. Исследования показывают, что темные, более красочные желтки имеют такое же количество белка и жира, как и светлые желтки", - отметила Приянка Бандал.

В свою очередь диетолог Амрин Шайх говорит, что различные породы и возраст кур тоже могут влиять на цвет желтка, однако в меньшей степени, чем питание.

Диетолог добавил, что несмотря на различия в цвете, питательные вещества - белки, жиры, витамины и минералы, как правило, одинаковы.

"Цвет желтка может влиять на восприятие вкуса и текстуры в кулинарии, но не непосредственно на здоровье", - заверил Шайх.

Приянка Бандал отметила, что цвет желтков яиц может существенно отличаться и зависеть от рациона курицы.

"Хотя темные желтки могут содержать несколько более высокий уровень полезных каротиноидов, разница в цвете желтка не имеет значительного влияния на здоровье. Выбор яиц должен основываться на личных предпочтениях и диетических потребностях, а не только на цвете желтка", - посоветовал Шайх.

Другие интересные факты о куриных яйцах

Ранее стало известно, что произойдет с вашим телом, если вы будете есть яйца каждый день. Диетолог Кэролайн Томасон говорит, что яйца являются уникальным продуктом, ведь содержат много питательных веществ, которые полезны для нашего здоровья.

Также эксперт по пищевым продуктам рассказал, нужно ли мыть свежие яйца сразу после того, как вы их купили. По его словам, потребителям не рекомендуется мыть коммерчески упакованные яйца, ведь это наоборот может увеличить риск их загрязнения.

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