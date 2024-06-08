Мытье скорлупы, считает эксперт, может быть плохой идеей.

Эксперт, профессор и специалист по безопасности пищевых продуктов Бенджамин Чепмен рассказал, нужно ли мыть свежие куриные яйца. По его словам, их не стоит мыть перед тем, как разбивать для приготовления пищи, пишет Southern Living.

"Нет никаких причин для мытья яиц с точки зрения безопасности", - говорит Чепмен.

Он добавил, что мытье скорлупы может быть плохой идеей, ведь если снаружи яйца есть что-то постороннее, к примеру, сальмонелла энтеритидис, то оно может попасть внутрь яйца во время мытья.

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"Потребителям не обязательно и не рекомендуется мыть коммерчески упакованные яйца, и это может фактически увеличить риск загрязнения, поскольку вода для мытья может "всасываться" внутрь яйца через поры в скорлупе", - рекомендуют в Министерстве сельского хозяйства США.

Чепмен говорит, что коммерческие яйца, приобретенные в США, моют перед упаковкой.

Что делать, если яйца выглядат грязными?

Эксперт советует почистить и промыть такие яйца, однако осторожно. Это можно сделать перед их хранением в холодильнике под проточной водой, которая теплее самих яиц.

"Если нужно, очистите их щеткой", - советует он.

Также после этого стоит убедиться, что они полностью высохли, прежде чем хранить их в холодильнике.

Как узнать, что яйца уже испортились?

Если добавлять яйца в блюда, которые уже не очень свежие, то это не будет нести никакой угрозы, поэтому их вполне можно использовать в выпечке.

"Когда яйцо стареет, желток или белок яйца может не держать форму и быть более жидким, чем ожидалось. Но их все равно можно безопасно употреблять в пищу. Возможно, вы просто захотите зарезервировать старые яйца для блюд, где они будут просто ингредиентом, а не, скажем, украшением тарелки", - подчеркивает Чепмен.

Полезные лайфхаки о яйцах

Ранее преподаватель Университета штата Колорадо Кейтлин Кларк рассказала, сколько времени можно хранить яйца при комнатной температуре. По ее словам, постоянно хранить их не в холодильнике может быть опасно.

"Яйца, хранящиеся при комнатной температуре, высыхают и теряют качество белка, даже если они остаются микробиологически безопасными для употребления в пищу", - объяснила эксперт.

Также стало известно, сколько времени могут храниться куриные яйца в холодильнике. По словам экспертов, такой продукт может храниться дольше, чем считают люди.

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