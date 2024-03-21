Эта диета считается одной из лучших для разгона метаболизма, но одновременно и одной из самых экстремальных, поэтому подойдет далеко не всем.

С таким количеством разнообразных диет, которые становятся неотъемлемой частью жизни многих людей, важно знать об их преимуществах и недостатках. В последнее время набирает все большую популярность так называемое интервальное голодание, при котором прием пищи ограничивается определенным интервалом времени, например, 16:8 или 14:10.

Одним из подвидов таких диет является так называемая диета OMAD - "Один прием пищи в день" (англ. One Meal A Day), когда люди едят только один раз в течение 24 часов и голодают остальное время. Обычно это предполагает потребление всей суточной нормы калорий за один раз, часто в течение одного часа.

Эта диета считается одной из лучших для разгона метаболизма, но в то же время и одной из самых экстремальных. Издание Indian Express рассказало, кому стоит воздержаться от экспериментов с этой диетой, и на что стоит обратить внимание, если вы решили ее попробовать.

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Как придерживаться диеты OMAD

День 1 - режим интервального голодания 16:8 (ешьте 2-3 раза в течение 8 часов и голодайте 16 часов)

2 день - 23 часа голодания и 1 час еды

День 3 - режим 16:8

4 день - 23 часа голодания и 1 час еды

5 день - режим 16:8

6 день - режим 16:8

7 день - 23 часа голодания и 1 час еды

Диета OMAD - преимущества и недостатки

Как отмечают диетологи, диета OMAD может быть полезной для людей, которые хотят похудеть или улучшить обмен веществ, поскольку она может привести к ограничению калорий и потенциальных преимуществ, таких как улучшенная чувствительность к инсулину и потеря жира. OMAD также может быть полезной при напряженном графике и упрощать планирование еды.

В то же время такая диета требует пристального внимания, чтобы убедиться, что разовый прием пищи является сбалансированным и питательным. Адекватная гидратация имеет важное значение, и мониторинг реакции организма является ключевым для безопасного принятия такого режима питания.

При этом безопасность диеты зависит от индивидуальных особенностей человека. OMAD может привести к дефициту питательных веществ, если ее тщательно не спланировать, поскольку ограничивает потребление пищи на очень короткий период. Поэтому консультация медицинского работника перед началом чрезвычайно важна, особенно для тех, кто имеет диабет или пищевые расстройства.

Эксперты по вопросам питания настаивают на том, что при соблюдении этой диеты крайне важно отдавать предпочтение богатым питательными веществами продуктам, поддерживать гидратацию и прислушиваться к сигналам голода и сытости своего тела. Кроме того, может потребоваться постепенная адаптация к режиму питания, чтобы минимизировать такие побочные эффекты, как голод, усталость или дискомфорт в пищеварительной системе.

Ранее УНИАН рассказывал еще об одном режиме питания, несколько похожем на интервальную диету. Диета 5/2 - это форма интервального голодания, которая предусматривает регулярное питание в течение пяти дней в неделю и ограничение потребления калорий до 500-600 калорий в течение оставшихся двух дней.

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