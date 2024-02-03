Орехи, бобы и сушеные травы, а также качественное оливковое масло первого холодного отжима имеют решающее значение.

Жители греческого острова Икария, который входит в "голубую зону" - регионы, где большее количество людей доживает до 100 лет, - считают, что их рацион является ключом к здоровой и долгой жизни. Исследования показали, что средиземноморская диета, которая может включать продукты, употребляемые в Греции, Италии и Испании, может помочь снизить риск сердечных заболеваний или предотвратить инфаркт или инсульт у пациентов с уже имеющимися сердечными заболеваниями.

Греческий шеф-повар Диана Кочилас поделилась с Business Insider основными продуктами и простыми рецептами, которые помогут придерживаться диеты "голубой зоны".

Она отметила, что греки издавна придерживались в основном растительной диеты, которая включала много орехов, масла и цельного зерна, в то время как обработанные продукты были редкостью.

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Основные продукты, которые Кочилас держит на своей кухне:

оливковое масло первого холодного отжима,

различные виды бобов и бобовых: чечевица, горох, нут, фасоль,

орехи: миндаль, грецкие орехи, фисташки и фундук,

много зелени, свежей и сушеной, которая придает блюдам аромат: орегано, розмарин, лимонная вербена, майоран,

цельнозерновые продукты, такие как крекеры,"твердый" хлеб, часто приготовленный из ячменя,

банка маслин и оливок с солью,

сухофрукты, такие как изюм и инжир,

сушеные грибы.

Основные продукты в холодильнике:

свежие сезонные фрукты,

зелень для салатов и приготовления блюд: руккола, кочанная зелень, шпинат, мангольд,

сыр фета,

яйца.

Что готовить

По словам Кочилас, завтрак может быть довольно простым, например, кусок хлеба с небольшим количеством меда, сыра или оливок. Дети часто дополняют его козьим молоком или свежим апельсиновым соком.

Обед часто является самым большим приемом пищи в день.

"Это может быть блюдо из шпината, зеленого риса, чечевичного супа, супа из нута, овощного супа. Это также может быть кусок рыбы, может быть мясное блюдо", - говорит шеф-повар.

По словам Кочилас, на ужин традиционно подают легкие продукты, такие как йогурт и немного фруктов.

Шеф-повар подчеркивает, что при приготовлении пищи не стоит беспокоиться о соблюдении рецептов и измерений.

"Это не то, на чем вы должны сосредоточиться", - говорит она. - "Сосредоточьтесь на понимании того, что сезонно, на понимании того, как вещи сочетаются друг с другом, и на вкусовых сочетаниях, которые работают вместе".

Ранее ученые опубликовали топ-3 лучших диет по полноте питания, рискам и пользе для здоровья, долгосрочной устойчивости и научно обоснованной эффективности.

Среди них средиземноморская диета, которая фокусируется на цельнозерновых продуктах, большом количестве фруктов и овощей, рыбе и мясе птицы, Dashдиета - фокусируется на нежирном белке, большом количестве цельнозерновых продуктов и ограничивает добавление сахара и насыщенных жиров и разумная диета - смесь вышеописанных диет.

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