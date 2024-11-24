Их можно размещать в местах, особенно подверженных влажности, таких как кухни и ванные комнаты.

Высокая влажность в доме и отсутствие циркуляции свежего воздуха могут привести к накоплкению конденсата и развитию плесени. Однако, как рассказал Express Рикки Фотергилл из интернет-магазина Big Bathroom Shop, специализирующегося на ванных комнатах, некоторые комнатные растения могут помочь уменьшить плесень и конденсацию, регулируя влажность и улучшая качество воздуха.

По его словам, к таким растениям относятся хлорофитум и арековые пальмы, которые действуют как естественные осушители, поддерживая сбалансированный уровень влажности в воздухе.

"Многие растения поглощают влагу из воздуха через свои листья, естественным образом снижая уровень влажности и уменьшая условия, способствующие образованию конденсата и росту плесени", - отметил он.

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По словам Фотергилла, к растениям, которые могут помочь уменьшить влажность в доме, также относятся спатифиллумы, английский плющ и бостонские папоротники.

Их можно размещать в местах, особенно подверженных влажности, таких как кухни и ванные комнаты.

При этом он отметил, что важно правильно ухаживать за растениями и избегать чрезмерного полива, который может повысить влажность.

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