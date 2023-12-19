Сливочное масло - один из самых богатых источников насыщенных жиров в рационе.

Опытные диетологи рассказали, может ли сливочное масло считаться полезным продуктом, и какое влияние оказывает на организм его регулярное употребление.

"Сливочное масло полезнее оливкового? Нет. Можно ли употреблять небольшое количество сливочного масла в контексте общего здорового питания? Да", - отметил доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог из Сент-Луиса Алекс Касперо, пишет EatingWell.

В свою очередь диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала сливочное масло продуктом, "который требует нюансов при оценке его пищевой ценности":

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"Обычно я избегаю называть продукты полезными или вредными и предпочитаю выяснять, как конкретная пища вписывается в контекст общего здорового питания".

А диетолог Элизабет Шоу акцентировала, что у сливочного масла все же есть некоторые положительные качества. Например, добавление небольшого количества масла к овощам поможет усвоить из них жирорастворимые витамины.

"Сливочное масло - это источник диетического жира, который следует использовать в умеренных количествах и вместе с другими продуктами, богатыми питательными веществами, в вашем рационе. Общее сбалансированное меню является ключом к поддержанию здорового обмена веществ", - отметила она.

Итак, по словам диетологов, вот что происходит, когда вы часто едите сливочное масло:

вы потребляете больше калорий;

вы получаете небольшое количество полезных питательных веществ;

вы увеличиваете потребление насыщенных жиров.

Специалисты утверждают, что сливочное масло - один из самых богатых источников насыщенных жиров в рационе, которые при неумеренном потреблении увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее кардиолог назвал четыре лучших фрукта, которые снизят артериальное давление.

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