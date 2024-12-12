Экс-руководительница Google назвала два "зеленых флага" в резюме, которые увеличат шансы кандидата получить работу.

Интересное резюме может значительно увеличить шансы кандидата на получение желанной должности. Экс-руководительница Google Дженни Вуд рассказала, на что она обращала внимание на собеседованиях в первую очередь, пишет CNBC.

В издании поделились, что сейчас Вуд дает советы по карьере в своем блоге. Она планирует выпустить книгу "Дикая смелость", которая будет посвящена достижению целей, в марте 2025 года.

По словам экс-руководительницы Google, она выделяет два "зеленых флага", которые должны быть в резюме кандидата. Она отмечает, что такие люди имеют больше шансов получить работу мечты.

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Вуд ценит, когда в резюме под названиями должностей есть короткие маркеры, особенно если они не выходят за пределы одной строки, подчеркнули в издании. Она считает, что краткость важна для кандидата, так как это говорит о том, что такой человек понимает свои лучшие качества.

"Это показывает такую ​​проницательность, и это показывает, что вы жестоки, не так ли? Вы вырезаете то, чего там быть не должно. Это также показывает, что вы внимательны к человеку, читающему ваше резюме", - написала Вуд в своем блоге.

Также экс-руководительница Google советует добавить что-то необычное в свое резюме. По ее словам, так можно выделится на фоне многих кандидатов.

Вуд привела в пример небольшие рисунки кекса или микрофона в разделе "увлечения", которые подчеркивают креативность человека. Она вспомнила, как одна женщина по имени Карли подала заявку на работу в Google, а последняя строка в ее резюме гласила: "Она постоянно ищет идеальный рецепт овсяного печенья с изюмом".

"В конкурентном пуле кандидатов, где справа и слева от вас много людей с одинаковыми навыками, образованием, опытом и родословной, личность становится отличительным фактором", - объяснила Вуд.

Другие советы по поиску работы

Ранее эксперты назвали сферы деятельности, в которых кандидаты на работу без высшего образования могут получать более высокие зарплаты, чем люди с дипломами. Некоторые работодатели уверены, что личные качества кандидата важнее его образования.

Кроме того, эксперт по трудоустройству рассказала, что не следует делать на собеседовании. По ее словам, когда вы проходите собеседование, стоит придерживаться определенных правил.

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